Saudskoarabského novinára podľa Ankary zabili agenti Rijádu

Poprední predstavitelia tureckých bezpečnostných zložiek dospeli k záveru, že saudskoarabský opozičný novinár Džamal Chášakdží bol minulý týždeň zavraždený na rozkaz saudskoarabskej kráľovskej rodiny. S odvolaním sa na nemenovaného tureckého činiteľa to v utorok večer napísal denník (NYT). Chášakdží zmizol potom, čo 2. októbra navštívil saudskoarabský konzulát v Istanbule.

Vysoko postavený turecký predstaviteľ povedal NYT, že 58-ročný novinár zomrel do dvoch hodín od príchodu na konzulát v rámci rýchlej, ale zložitej operácie. Tím saudskoarabských agentov vraj jeho telo rozrezal špeciálnou pílou na kosti. „Je to ako Pulp Fiction,“ citoval americký denník nemenovaný zdroj, ktorý prehovoril pod podmienkou zachovania anonymity.

Podľa Turecka mohla dať príkaz iba Saudská kráľovská rodina

V deň Chášakdžího zmiznutia minulý utorok vraj do Istanbulu dvoma rôznymi letmi dorazila skupina 15 agentov Rijádu, medzi ktorými bol tiež odborník na pitvy. Údajní pracovníci vlády a bezpečnostných zložiek sa v Turecku zdržali len niekoľko hodín, dodal zdroj NYT. Turecká bezpečnosť údajne usúdila, že vražda novinára bola zadaná saudským kráľovským dvorom, pretože iba najvyššie postavení predstavitelia môžu dávať príkazy k takto významným operáciám.

Chášakdží si minulý týždeň na istanbulský konzulát prišiel vybaviť doklady pred svadbou. Podľa tureckého denníka Daily Sabah z areálu dve hodiny po jeho príchode vycestovala šestica vozov patriacich saúdskoarabskému diplomatickému zástupcovi, vrátane dvoch čiernych dodávok.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan bol so záverom svojich bezpečnostných zložiek oboznámený v sobotu, napísal NYT s odvolaním sa na „viaceré osoby so znalosťami konferencií“. Erdogan údajne potom poveril úradníkov, aby anonymne informovali množstvo médií vrátane NYT o tom, že Chášakdží bol zavraždený na pôde saudskoarabského konzulátu.

Erdogan Rijád vyzval aby dokázal, že muž konzulát opustil

Samotný turecký prezident verejne Saudskú Arábiu z vraždy novinára neobvinil. V pondelok ale Rijád vyzval, aby dokázal, že Chášakdží opustil konzulát krátko po svojom príchode, ako to tvrdia saúdskoarabskí predstavitelia vrátane korunného princa Muhammada bin Salmána. Britský minister zahraničia Jeremy Hunt v utorok Saudskej Arábii odkázal, že naliehavo očakáva odpovede ohľadom osudu opozičného novinára.

Svojho času populárny televízny komentátor Chášakdží od vlaňajška býval v USA z obavy pred zatknutím, ktoré postretlo iných saudskoarabských intelektuálov vrátane novinárov. Okrem iného prispieval do amerického denníka The Washington Post. Vo svojich komentároch kritizoval aj korunného princa, za to, že hoci propaguje reformy, nepripúšťa o nich žiadnu debatu. Predmetom kritiky bola aj účasť Saudskej Arábie v bojoch v Jemene či politika Rijádu voči Kataru.