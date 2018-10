Summit s Kimom bude až po novembrových voľbách v USA, povedal Trump

Vrcholná schôdzka lídrov Spojených štátov a Severnej Kórey sa uskutoční až po voľbách do Kongresu, ktoré čakajú Američanov 6. novembra. Novinárom to v utorok večer povedal americký prezident Donald Trump. "Teraz skrátka nemôžem odísť," povedal šéf Bieleho domu pred odletom na predvolebný míting v štáte Iowa.

Trump s blížiacim sa dátumom volieb do senátu a snemovne reprezentantov stupňuje svoje aktivity v rámci kampane Republikánskej strany, vysvetlil web The Hill. V posledných dňoch absolvoval prezident niekoľko stretnutí s voličmi, to posledné sa odohralo v utorok v meste Council Bluffs v Iowe.

Pôdu pre druhý summit so severokórejským vodcom Kim Čong-unom cez víkend počas návštevy v Pchjongjangu pripravoval šéf americkej diplomacie Mike Pompeo. Trump povedal, že minister zahraničia s Kimom absolvoval veľmi dobré rozhovory a že dejisko chystaného stretnutia sa teraz vyberá z troch alebo štyroch možností.

Prvý summit hostil v júni Singapur a lídri USA a KĽDR sa tu vo všeobecných formuláciách dohodli na spolupráci pri postupnej denuklearizácii Kórejského polostrova. „Hoci je cieľ ešte ďaleko a pred nami je veľa práce, vidíme teraz cestu, ktorá povedie k uskutočneniu nášho konečného cieľa, ktorým je úplné a overené denuklearizovanie Severnej Kórey,“ povedal v utorok Pompeo.

Podľa agentúry Reuters ale doterajšie kroky KĽDR nenapĺňajú požiadavky Washingtonu ohľadom vypracovania kompletného zoznamu zbraní a stredísk a urobenie nezvratných krokov k odovzdaniu jadrového arzenálu. Na Valnom zhromaždení OSN na konci septembra potom šéf severokórejskej diplomacie Ri Jong-ho varoval, že bez dôvery v USA neprichádza jednostranné odzbrojenie do úvahy. Dôveru vo Washington podľa neho podkopáva pokračujúca pôsobnosť ekonomických sankcií.