Nemecký minister financií: O Šefčovičovi diskutujeme

Keby mal Šefčovič hlas Nemecka, bola by to mimoriadna vzpruha pre jeho kandidatúru. Podpredseda SPD a vicekancelár Scholz sa cez víkend zúčastnil na konferencii Tatra Summit, ktorú organizoval GLOBSEC. Na tlačovej konferencii reagoval aj na viacero otázok Pravdy.

Nemecký minister financií a vicekancelár za SPD Olaf Scholz. Autor: Globsec

Na Tatra Summite ste sa stretli s predstaviteľmi rezortov financií krajín visegrádskej štvorky. Diskutovali ste s nimi o možnom prepojení využívania eurofondov a dodržiavania pravidiel právneho štátu?

Áno. Debatovali sme o otázke právneho štátu. A budeme v tom pokračovať. Je to niečo, čo by sme si mali pripomínať. V Európskej únii sme v tom spoločne, pretože máme spoločné ideály. Platí to pre všetky členské krajiny, pre občanov štátov EÚ. Zhodneme sa na spoločných princípoch, ktoré sú pre nás dôležité. Je to demokracia. Toho sa týka aj právny štát. Znamená to, že menšiny, či už politické, alebo etnické, náboženské či iné, nemôžu mať strach z toho, že sú menšinami. Takže demokracia v Európe je demokraciou právneho štátu. A súčasťou toho sú aj naše pohľady na sociálny systém, náš špeciálny prístup k veľmi úspešnej trhovej ekonomike a progresu a inováciám. Je nás 28, bude nás 27, ale v budúcnosti, myslím si, nás bude opäť viac. Sme skupina ľudí, ktorá má spoločné názory na to, ako by sme mali žiť. Podporujem, aby sme pokračovali v tejto debate.

Podporí nemecká sociálna demokracia kandidatúru slovenského podpredsedu Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroša Šefčoviča na nominanta európskych socialistov na šéfa nasledujúcej eurokomisie?

Diskutujeme o tejto otázke na európskej úrovni. Je určite pokrok, že práve tam sa nakoniec zrodí rozhodnutie, nielen v členských štátoch. Debatujeme o celej procedúre, o tom, kto budú lídri socialistických a sociálnodemokra­tických strán v Európe. Sme politická skupina, ktorá žiada solidaritu v spoločnosti, je to naša práca ako politikov. Sú to veľmi intenzívne rozhovory. Som podpredseda SPD, takže o tom niečo viem. Ale dohoda je taká, že nebudeme dávať žiadne vyhlásenia predtým, ako vyriešime celu situáciu.

V EÚ sa momentálne veľa diskutuje o jej možnej strategickej autonómii, teda, že by mala byť nezávislejšia v oblasti zahraničnej politiky a obrany. Má táto debata aj ekonomický rozmer? Najmä čo sa týka využívania eura ako globálnej meny oproti doláru.

Každý z nás by súhlasil, že nastal čas zmien. Diskutujeme o reguláciách či jednotnom trhu. Ale musíme debatovať aj o politických otázkach, ktoré sú dôležité pre našu budúcnosť. Niekedy počujeme sťažnosti na Európu typu, že sa ak nedokáže zhodnúť na nejakej konkrétnej veci, tak aký má zmysel. Odpoveď však znie, že práve preto, že sme spolu, máme šancu nájsť kompromisy a riešenie. Nie je to tak, že nám niečo spadne do lona a všetci spolu sedíme a myslíme si to isté. Diskutovať o veciach je pokrok, nie je to problém.