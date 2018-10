Členstvo v EÚ nespochybňujem, ale sankcie voči Rusku treba zrušiť, tvrdí Danko

Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) deklaruje, že nikdy nespochybňoval členstvo Slovenska v EÚ. Považuje však za falošné a neúprimné sa o sankciách voči Rusku klamať ďalej. Podľa neho sú totiž neúčinné a mali by byt zrušené.

„Každý, kto o sankciách hovorí, by si mal najskôr naštudovať, o čom sú. Sankcie znamenajú určité obmedzenie hospodárskej spolupráce, pričom sú aj tak obchádzané. Sankcie sú však aj jednostranným obmedzením cestovania. Predstaviteľ Ruskej federácie ísť do EÚ nemôže, to však neplatí opačne,“ zdôraznil líder koaličnej SNS.

Danko tak narážal na to, že v súčasnosti nie je výnimkou, ak európski štátni predstavitelia navštevujú Moskvu. „Opak je pravdou. Svetoví, ale aj európski lídri si v Rusku podávajú kľučky. Naposledy tam na úrovni predsedov parlamentov bola predsedníčka holandského parlamentu, do konca roka sa tam chystá šéf českého a aj rakúskeho zákonodarného zboru. Na úrovni predsedov vlád tam boli Rakúšania, Maďari, videli sme tam prezidenta Macrona, minulý rok tam bol nemecký prezident, nehovoriac o iných,“ vymenoval predseda NR SR.

Zároveň však Danko opätovne zdôraznil svoj postoj k Európskej únii. „Politika sa má robiť na západ, ale aj na východ. Nikdy som naše členstvo v EÚ nespochybňoval a ani to robiť nikdy nebudem. Zdôrazňoval som to aj na samite v Antalyi. Je však falošné a neúprimné sa klamať o sankciách naďalej,“ dodal.