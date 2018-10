USA prerušili letovú prevádzku stíhačiek F-35

US NAVY

Autor: Reuters , US NAVY

Viacúčelové stíhacie lietadlo F-35 Lightning vybavené technológiou stealth. Autor: Reuters , US NAVY

Americká armáda nariadila celej letke stíhacích lietadiel typu F-35 zákaz štartovať v súvislosti so septembrovou haváriou jedného z nich v Južnej Karolíne. Stíhačky prejdú kontrolou podozrivých palivových trubíc, informovala vo štvrtok stanica BBC.

Oficiálna správa publikovaná v priebehu roka spochybnila, či sú tieto lietadlá pripravené na bojové akcie, keďže sa u nich zistili desiatky nedostatkov.

Armáda vo vyhlásení uviedla, že Spojené štáty a ich medzinárodní partneri prerušili letovú prevádzku týchto strojov dovtedy, kým sa neuskutoční inšpekcia palivového zariadenia u celej letky.

„Ak sa potvrdí, že boli nainštalované chybné palivové trubice, táto časť sa odstráni a nahradí. Ak sú nainštalované dobré palivové trubice, potom sa tieto lietadlá vrátia do letovej prevádzky. Kontrola by mala byť hotová do 48 hodín,“ uvádza sa vo vyhlásení americkej armády.

Lietadlo Lockheed Martin F-35 Lightning II je najväčším a najdrahším zbraňovým programom svojho druhu na svete. Viacúčelovú stíhačku nakúpili pre svoje ozbrojené sily i viaceré ďalšie štáty vrátane Británie či Japonska. Do bojov ho po prvý raz nasadil v tomto roku Izrael; lietadlo vykonalo dva útoky.

Predpokladá sa, že program vydrží niekoľko desaťročí a globálny predaj je naplánovaný na 3000 kusov. Cena jedného kusu je približne 100 miliónov dolárov.

Lietadlo vybavené technológiou stealth existuje v troch verziách. Je vo výzbroji amerických vzdušných síl, námornej pechoty a vojenského námorníctva.

Lietadlo koncom septembra havarovalo po prvý raz od uvedenia do letovej prevádzky v roku 2006. K incidentu došlo neďaleko základne námornej pechoty Beaufort v Južnej Karolíne. Pilot sa katapultoval a vyviazol bez zranení.