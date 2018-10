Mimovládky Európanom: Vedeli by ste prežiť v Afganistane?

Väčšinu útokov má svedomí Taliban, tzv. Islamský štát a ďalšie protivládne sily. Také sú oficiálne údaje, ktoré zverejnila správa Misie OSN v Afganistane. Európske krajiny však napriek tomu pokračujú v deportáciách odmietnutých afganských žiadateľov o azyl do Afganistanu.

Násilie v Afganistane sa zrejme vystupňuje. Na budúci týždeň sú v krajine naplánované parlamentné voľby a bezpečnostní analytici varujú pred útokmi na volebné miesta, ktoré bývajú v školách, mešitách či na klinikách. Vlnu samovražedných útokov zažili ľudia vo východnej provincii Nangarhar a v hlavnom meste Kábule. Teroristi útočili na študentov, ktorí sa chystali na skúšky, divákov športových podujatí, ľudí, ktorí čakali na registráciu na voľby, či šiitské mešity. Útoky tzv. Islamského štátu sú zacielené najmä na šiitskú menšinu Chazarov.

Aktivisti z ľudskoprávnej organizácie Amnesty International aj preto žiadajú štáty EÚ, aby deportácie žiadateľov o azyl z Afganistanu zastavili. S neustálym pocitom na hranici medzi životom a smrťou žije v Afganistane aj Samira Hamidiová, ktorá pracuje pre Amnesty International. „Ráno odídete z domu a neviete, či sa v bezpečí a celí vrátite,“ citovala Hamidiovú Deutsche Welle.

Znie to cynicky, ale pravdepodobnosť prežitia v takých podmienkach je horšia u ľudí, ktorí nevyrastali v drsnom prostredí, a preto si nevycibrili potrebné inštinkty na prežitie. Aj preto Hamidiová vedie kampaň za pozastavenie nútených návratov Afgancov z krajín EÚ. „Poslať mladých chlapcov a dievčatá, ktoré sa ani nenarodili v Afganistane, do tejto krajiny, ktorú nepoznajú, je nespravodlivé a neférové,“ zdôraznila.

Amnesty zdokumentovala viaceré prípady ľudí, ktorí boli vrátení do Afganistanu z Nemecka, Holandska, Nórska či zo Švédska. Niektorí boli v Afganistane zabití, v podstate všetci žijú v ustavičnom strachu. Sú medzi nimi deti bez sprievodu i mladí dospelí, ktorí v čase, keď prišli do Európy, boli deťmi. Niektorých poslali do tých častí Afganistanu, ktoré nikdy nevideli.

Európska rada pre utečencov a exilantov zas upozornila, že najprísnejšie voči Afgancom postupuje Nórsko. Nemecko v reakcii na vlnu násilia v Afganistane deportácie dočasne pozastavilo, neskôr ich však obnovilo. Paradoxne mnohí z tých, ktorí sa museli vrátiť z Nemecka, už boli dobre integrovaní, naučili sa nemčinu a mali prácu.