Bogdanov: O Sýrii musia rozhodovať Sýrčania

"Nasadenie raketových komplexov S-300 nie je namierené proti tretej strane. Je to výlučne otázka našich vzťahov so Sýrčanmi,“ povedal v exkluzívnom rozhovore pre Pravdu Michail Bogdanov, námestník ruského ministra zahraničných vecí počas 16. tohtoročného fóra známeho ako Dialóg civilizácií na gréckom ostrove Rodos.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu aj turecký prezident Erdogan chodia často do Moskvy. V prvom prípade sa však vzťahy čiastočne zhoršili. Konkrétne po rozmiestnení komplexov S-300 v Sýrii ako reakcie na izraelský manéver, ktorého výsledkom bolo 15 vojenských obetí. Na druhej strane vzťahy medzi Moskvou a Ankarou sú dnes na vzostupe napriek zostreleniu ruského lietadla a zavraždeniu pilota.

V oboch spomínaných prípadoch je rozdiel.

V čom konkrétne?

Pravda je, že výsledkom oboch incidentov boli ľudské obete. Turecké vedenie vrátane prezidenta však v sebe našlo nielen silu ospravedlniť sa, ale zároveň si priznalo vinu a potrestalo konkrétnych vinníkov.

A v prípade izraelského postoja?

V tomto prípade nezaznelo priznanie si chyby v podobe manévru izraelských pilotov, ktorého výsledkom bola smrť spravodajských dôstojníkov vracajúcich sa z kontrolnej leteckej misie nad Sýriou. Pre nás je to nielen politická, ale hlavne citlivá psychologická otázka. Napriek všetkému pokračujeme v kontaktoch s Izraelom. Napokon nedávno bol v Moskve izraelský šéf vojenského letectva. Dôrazne sme protestovali, pretože nás neinformovali o operácii a nepovedali nám pravdu o skutočnom cieli útoku. Ukazuje sa, že koordinačný mechanizmus je neefektívny.

Podľa niektorých následné rozmiestnenie raketových komplexov S-300 v Sýrii bolo hlavne rozhodnutím generálov. Prezident Putin vraj chcel riešiť problém kozmetickejšie.

Prípadné pochybnosti sú nemiestne. Nebudem to preto komentovať. Viem však určite, a väčšina to chápe, že išlo aj v tomto prípade o veľmi citlivé a dôležité rozhodnutie. Tým skôr, že v minulosti bola situácia iná. Teraz sme však stratil 15 dôstojníkov. A spomínané rozhodnutie sa prijímalo na najvyššej úrovni spoločne s najvyšším veliteľom armády, a tým je prezident Putin.

Ako postupuje rozmiestňovanie komplexov S-300 v Sýrii?

Nie je to otázka pre mňa ako diplomata, ale pre nášho ministra obrany.

Tel Aviv má však obavy z rozmiestnenia ruských rakiet.

Je si sám na vine. Uskutočňuje agresívne a nezákonné údery na susedovom území. Musí si ctiť zákony a suverenitu krajín. Zároveň stále platí náš postoj: nasadenie S-300 nie je namierené proti tretej strane. Je to výlučne otázka našich vzťahov so Sýrčanmi. Veď ak Izraelčania, ale aj Briti, Francúzi a Američania bombardujú, kedy sa im zachce ciele v Sýrii, tak Damask má právo brániť svoju suverenitu, územnú celistvosť. Práve v tejto súvislosti nevidíme žiadnu hrozbu namierenú proti sýrskym susedom po rozmiestnení S-300. Ide o obranný krok a na tento cieľ slúži spomínaná zbraň. Komplexy nemôžu účinne útočiť, ale ak sa stanú cieľom, tak dokážu adekvátne reagovať. Opakujem však, že ide o obranný systém, ktorého úlohou je navyše garantovať bezpečnosť našich občanov, našich vojakov na základni Hmímím.

Budú pokračovať bojové operácie v severosýrskom Idlibe a jeho okolí, ak islamskí teroristi odmietnu zložiť zbrane a opustiť oblasť?

Tí, čo nezložia zbrane a budú pokračovať v aktivitách, skončia buď za mrežami, alebo budú zlikvidovaní. Samotný vznik demilitarizovanej zóny bol však veľkým úspechom v snahe zabrániť ďalším obetiam. Nielen v prípade civilistov a príslušníkov vládnych jednotiek, ale aj v prípade ozbrojenej sýrskej opozície.

Kedy sa skončí vojna v Sýrii?

Všetko závisí od Sýrčanov. V tom je podstata rezolúcie 2 254, ktorú jednohlasne ešte v roku 2015 schválila BR OSN. Dokument berie do úvahy rokovania Damasku s opozíciou v Ženeve, ako aj návrhy arabských krajín, Turecka a Iránu. V tejto chvíli neviem povedať, ako bude vyzerať konečný scenár riešenia.

Prezident USA Donald Trump už viackrát rokoval s ruským lídrom. Stretnutia vždy charakterizovali úsmevy a stisky rúk. Stačilo však niekoľko hodín a Biely dom prezentoval úplne iný, protiruský tón.

Dnes je to štandardný jav.

Môže sa Trumpov program známy ako Amerika na prvom mieste negatívne odzrkadliť na vzťahoch s Európou aj s Ruskom?

Už sa aj odzrkadľuje. Mnohí politici spomínané smerovanie amerického prezidenta nechápu a tvrdia, že je kontraproduktívne. Konkrétne vnucovanie svojich zámerov napríklad pomocou hrozieb, ale aj rôznych ďalších spôsobov. Mnohým štátom sa to nepáči. Najnovšie Saudskej Arábii, ale aj väčšine arabského sveta, s ktorým mali USA doteraz už tradične spojenecké vzťahy. Aj v samotných USA čelí Trumpov prístup kritike.

Pokračuje budovanie plynovodu Nord Stream 2. Nedoplatí na to Slovensko, ak ho obídu dodávky ruského plynu do západnej Európy, z tranzitu ktorého sme mali nemalý zisk?

Nepoznám podrobnosti, ale môže zopakovať slová prezidenta Putina, ktorý pripomenul, že existovala napríklad dohoda s Bulharskom o vybudovaní na jeho území časti tureckého plynovodu Turkish Stream. Následne sa však politické vedenie v Sofii, samozrejme pod tlakom, zrieklo účasti na projekte. Napokon pochopilo, že to bol nesprávny krok a teraz priznáva chybu a volá po obnovení dohody. Zdá sa však, že je už neskoro. To len potvrdzuje, že niektorí naši európski partneri prijímajú neraz rozhodnutia, ktoré sú v rozpore s ich skutočnými záujmami. Každá krajina by mala preto vychádzať z vlastných záujmov. Je tu na druhej strane aj tlak vychádzajúci z vlastných geopolitických záujmov. V EÚ badať rastúcu aktivitu, ktorá sleduje prospech jej členov.

Hovoríte o tlaku zvonku. Je tu však škandál s otrávením Skripaľovcov na pozadí konkrétnych obvinení, konkrétnych ľudí. Nemyslíte si, že v tomto prípade zaujala Moskva obranný a nie útočný postoj?

K tomu iba toľko, spomínaným obvineniam chýba to hlavné: dôkazy.