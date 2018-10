K Portugalsku a Španielsku sa blíži hurikán Leslie

Meteorológovia predpokladajú, že hurikán Leslie prinesie do častí Portugalska a Španielska silné dažde a nebezpečne silný vietor a vlnobitie.

Americké národné hurikánové centrum, ktoré sídli v Miami, v piatok informovalo, že búrka prvej kategórie sa nachádza asi 1125 kilometrov juhozápadne od portugalského Lisabonu a pohybuje sa na severovýchod rýchlosťou 57 kilometrov za hodinu. Sprevádza ju vietor s rýchlosťou 130 kilometrov za hodinu.

Leslie by mala prejsť severne od ostrova Madeira a následne pokračovať k juhozápadu Pyrenejského polostrova. V sobotu v noci a v nedeľu by sa mala pohybovať ďalej smerom do vnútrozemia.

Pre Madeiru vydali varovanie pred tropickou búrkou, časti Portugalska by mal zasiahnuť vietor blížiaci sa silou hurikánu a v častiach západného Španielska predpovedajú vietor o sile tropickej búrky.