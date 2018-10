Americký komisár pre prírodu bol na love v Afrike, čelí kritike

Fischer je jedným zo siedmich komisárov, ktorí majú v Idahu na starosti kontrolu dodržiavania loveckých kvót a ochranu zveri. Práve pre skutočnosť, že Fischer podľa náplne svojej funkcie by mal so starostlivosťou dobrého hospodára dbať o ochranu divočiny, sa mnohým ľuďom jeho výlet do Afriky nepáči. Kritici poukazujú na to, že lov je v poriadku, ak vedie k populačnej kontrole zveri a nie je len obyčajnou zábavou.

„Som si istý, že čo si urobil, bolo legálne, ale legálne neznamená, že je to správne,“ napísal Fischerovi jeho predchodca Fred Trevey. Odporučil mu, aby z funkcie, do ktorej ho menoval guvernér Idaha, odstúpil. „A ochránil tak povesť komisie aj lovu ako legitímneho nástroja na kontrolu divokej zveri,“ vysvetlil. K Treveyho výzve sa pripojili aj ďalší bývalí komisári.

Fischer s manželkou počas výletu do Namíbie zastrelili najmenej 14 zvierat. Ku zverejneným fotografiám komisár pripojil menovky, ktoré tiež vyvolali kontroverzie. U zastreleného leoparda napísal, že je to náramné zviera a že kvôli tomu, že je nočným tvorom, je táto trofej jedinečná. K fotke, na ktorej pózuje so štyrmi zabitými, pripísal, že jeho žena bola v Afrike prvýkrát, preto sa najskôr chcela pozerať, ako on loví. „Tak som postrieľal celú rodinu paviánov,“ napísal s tým, že manželka to rýchlo pochopila.

Neskôr sa Fischer voči kritike ohradil a vyhlásil, že dostal zoznam zvierat, ktoré mohol odstreliť. Vo výpočte podľa neho bol aj cenník poplatkov za každý kus. K paviánom však poznamenal, že boli zadarmo. „Sú to divné zvieratá. Je to primát, nie je to vysoká,“ dodal.