Trump nevylučuje, že sa minister obrany Mattis chystá rezignovať

„Môže byť, že plánuje odchod,“ povedal Trump v rozhovore, ktorý CBS News bude vysielať v nedeľu o 19:30 miestneho času (v pondelok 01:30 SELČ) a ktorého časť už bola zverejnená. „Podľa mňa je tak trochu demokrat, ak chcete poznať pravdu. Ale generál Mattis je dobrý chlapík. Vychádzame spolu veľmi dobre. Môže odísť,“ vysvetlil Trump.

O Mattisovej rezignácii sa v minulosti už špekulovalo, a to ešte pred septembrovým vydaním knihy novinára Boba Woodwarda nazvanej Fear: Trump in the White House (Strach: Trump v Bielom dome), v ktorej autor cituje Mattisa, ako prirovnáva prezidentove myšlienkové pochody k úrovni žiaka piatej alebo šiestej triedy. Mattis následne vydal vyhlásenie, v ktorom obsah knihy označil za výmysel.

Woodward, ktorý v minulosti dvakrát získal Pulitzerovu cenu a spolu s kolegom Carlom Bernsteinom stál pri odhalení aféry Watergate vedúcej k pádu prezidenta Richarda Nixona v roku 1974, uviedol, že knihu napísal na základe desiatok rozhovorov s ľuďmi pracujúcimi v prezidentovom blízkom okolí.