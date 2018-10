Islamisti by vraj mohli v Nigérii do 24 hodín zabiť humanitárnu pracovníčku

Teroristická organizácia Islamský štát v západnej Afrike (ISWA) by mohla do 24 hodín zabiť ďalšiu humanitárnu pracovníčku, varoval v nedeľu Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK). Verejne apeloval na nigérijskú vládu, subjekty a jednotlivcov zapojených do rokovaní s ISWA, aby sa zasadili o prepustenie dvoch žien, ktoré islamisti uniesli v marci. MVČK vo výzve nevysvetlil, ako sa o 24-hodinovej lehote dozvedel.