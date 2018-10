Západ môže potrestať Rijád. Ak sa rozhodne

Americký prezident Donald Trump pripustil, že situácia je veľmi zlá. "Nádejali sme sa, že ho nezabili, ale z toho, čo počujeme, to nevyzerá príliš dobre,“ citovala agentúra AFP vládcu Bieleho domu. Šéf Oválnej pracovne zároveň pripustil, že ak sa ukáže, že Chášukdžího naozaj zavraždili na pokyn saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána, bude nasledovať tvrdý trest pre Rijád. Trump však odmietol návrh, že by zrušil zbrojné kontrakty s diktátorskou ropnou monarchiou v hodnote desiatok miliárd dolárov.

Nástroje proti Rijádu

<A>Podľa denníka Washington Post by mala existovať audio- a videonahrávka s Chášukdžího vraždou. Turecké tajné služby tvrdia, že ju zachytili smart hodinky Apple Watch obete zosynchronizované s iPhonom Hatice Cengizovej, snúbenice novinára. "Spojené štáty a Európska únia majú k dispozícii nástroje, keby sa rozhodli potrestať Saudskú Arábiu. Sú to obmedzenie diplomatických vzťahov, stiahnutie veľvyslancov, zrušenie návštev Rijádu a stretnutí medzi ministrami. To by boli prvé kroky, ktoré by mohli urobiť vlády,“ reagoval pre Pravdu expert na Blízky východ Neil Quilliam z organizácie Chatham House. "Za nimi môžu nasledovať tvrdšie opatrenia Kongresu a parlamentov. Aj so zoznamom požiadaviek pre Saudskú Arábiu ako prepustenie žien, aktivistov a klerikov, ktorí žiadajú reformy a sú vo väzení, či sľub riešiť krízu vo vzťahu s Katarom a vojnu v Jemene,“ uviedol Quilliam.

Ankara identifikovala 15-členné komando, ktoré vraj má na svedomí vraždu. Títo ľudia prileteli do Turecka lietadlom spoločnosti Sky Prime Aviation Services, ktorá saudskoarabskej kráľovskej rodine pravidelne poskytuje služby.

Rijád tvrdí, že so zmiznutím Chášukdžího nič nemá a obviňuje zo sprisahania Turecko a Katar. Štátna agentúra monarchie SPA citovala nemenovaný vládny zdroj, podľa ktorého krajina odpovie na všetky ekonomické a politické kroky iných štátov proti nej. Televízia Al-Arábia, ktorú vlastní saudskoarabský vysielateľ Middle East Broadcasting Center, zase prišla s tvrdením, že 15 ľudí, ktorých spomínajú Turci, boli obyčajní turisti.

Salmánove dobré kontakty

"Je očividné, že je potrebné dôkladne vyšetriť, čo sa stalo Džamálovi Chášukdžímu. USA a Európska únia sú partnermi Turecka aj Saudskej Arábie. Mali by jasne vyzvať Rijád, aby plne spolupracoval na vyšetrovaní. Žiada to aj generálny tajomník OSN,“ myslí si Quilliam. Zatiaľ svet proti Saudskej Arábii v súvislosti so zmiznutím novinára príliš nekoná. Podľa BBC však na veľkú investičnú konferenciu do Rijádu neprídu ani americký minister financií Steve Mnuchin, ani britský minister obchodu Liam Fox. Väčšina západných mediálnych sponzorov podujatia už od spolupráce so Saudskou Arábiou odstúpila.

Bin Salmán mal doteraz veľmi dobré kontakty vo Washingtone. Pravidelne spolupracoval s americkým ministrom zahraničných veci Mikeom Pompeom a zaťom a poradcom prezidenta Jaredom Kusherom. USA a ďalšie západné krajiny vnímali korunného princa ako reformátora, napriek jeho tvrdému zaobchádzaniu s kritikmi. "Jednoducho preto, aby som neskončil vo väzení,“ odpovedal nedávno Chašukdží na otázku televízie Al-Džazíra, prečo odišiel zo Saudskej Arábie do Spojených štátov. Novinárovi vláda zakázala publikovať a vyjadrovať sa na sociálnych médiách.