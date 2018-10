Nikto nevie ako. Ale o brexite sa musí rozhodnúť

Stále je možné, že zajtrajší summit prinesie zvrat. Preto predstavitelia EÚ rátajú s ďalšou brexitovou schôdzkou v novembri. Tá buď potvrdí dohodu, alebo sa na nej politici budú venovať tomu, čo robiť v prípade stroskotania rokovaní s Londýnom

Hlavný problém

Hlavným problémom zostáva problém severoírskej hranice. Mala by zostať otvorená aj po vystúpení Británie z únie. Je to vzhľadom na Veľkopiatkovú dohodu z roku 1998, ktorá ukončila konflikt medzi katolíkmi a protestantmi v regióne. Keď však bude Británia mimo colnej únie a jednotného trhu, ako si to predstavuje premiérka Theresa Mayová, len ťažko môže zostať hranica voľná. Severné Írsko by sa muselo riadiť iným colným režimom ako zvyšok krajiny.

Londýn už v decembri súhlasil, že v prípade nedohody s EÚ prichádza na rad záložný plán, ktorý by zabezpečil priepustnosť hranice. Lenže, ako situáciu zhodnotila politická editorka BBC Laura Kuenssbergová, všetky strany majú o dohode inú predstavu.

"Konzervatívna strana premiérky Mayovej nebude akceptovať návrh, na základe ktorého by Británia v zásade zostala v colnej únii. Je pravdepodobné, že parlament by zablokoval brexit bez dohody. EÚ zase neprijme Mayovej plán z Chequers,“ uviedla Kuenssbergová.

Návrh premiérky, ktorý sa zrodil v júli vo vidieckom sídle predsedníčky vlády, rátal s voľným pohybom mnohých tovarov medzi Britániou a EÚ, ale v oblasti služieb by to už nie celkom platilo. Na septembrovom summite v Salzburgu predseda Európskej rady Donald Tusk Mayovej povedal, že plán v tejto podobe nebude fungovať.

"Nastal čas pre chladné a pokojné hlavy,“ vyhlásila Mayová v parlamente. Podľa nej sa na verejnosť o rokovaniach dostalo veľa nepresných informácií a podarilo sa dosiahnuť skutočný pokrok.

Premiérka tvrdí, že rozhovory s Bruselom sú technické. Cieľom však je zabezpečiť, aby v Severnom Írsku nevznikla tvrdá hranica. Mayová však nemôže akceptovať návrh EÚ, podľa ktorého by región zostal súčasťou jednotného trhu a colnej únie, lebo by to rozdelilo krajinu.

V prípade nedohody by v obchodných vzťahoch medzi EÚ a Britániou mohli začať platiť clá na základe pravidiel Svetovej obchodnej organizácie. Napríklad pre autá, čo je pre Slovensko zásadný vývozný artikel, by boli na úrovni 10 percent. Na potravinárske produkty by podľa BBC asi boli uvalené clá až vo výške viac ako 35 percent.

"Je stále predčasné tvrdiť, ako to celé dopadne,“ reagoval pre Pravdu na rokovaciu drámu Simon Usherwood, ktorý sa zaoberá vplyvom brexitu na vzťahy EÚ a Británie. "Príliš veľa vecí je neistých a nevieme, nakoľko budú jednotlivé strany a politici pokúšať šťastie. Stále si myslím, že strach z nedohody je dôležitý faktor. Nikto, kto sa tomu aspoň trochu venuje, na tom nenájde nič pozitívne. Preto má Mayová ešte priestor na nájdenie dohody o vystúpení z únie,“ predpokladá odborník z univerzity v Surrey.

Domáci kritici

No premiérka stále rieši aj to, ako uspokojiť domácich kritikov. "Pravdepodobne pripomínam niečo, čo je zjavné, ale je jasné, že najväčšou prekážkou dohody o brexite je neschopnosť Theresy Mayovej získať podporu kabinetu, strany a DUP pre čokoľvek, čo dohodne s EÚ v Bruseli,“ komentoval situáciu na britskej vnútropolitickej scéne európsky editor spravodajskej stránky BuzzFeed News Alberto Nardelli.

DUP je Demokratická unionistická strana v Severnom Írsku, od ktorej hlasov závisí Mayovej vláda v parlamente. Predstaviteľ unionistov vyhlásil, že to vyzerá na nedohodu s EÚ. Na vzburu ministrov proti premiérke zase cez víkend vyzval bývalý minister pre brexit David Davis.