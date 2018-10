Okamurove výroky o rómskom koncentračnom tábore nie sú trestným činom

Výroky predsedu českej strany Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomia Okamuru a jeho straníckeho kolegu Miloslava Roznera o bývalom rómskom koncentračnom tábore nie sú trestným činom. Pre Českú televíziu (ČT) to uviedla štátna zástupkyňa (prokurátorka) Obvodného štátneho zastupiteľstva pre Prahu 4 Blanka Valsamisová.

Polícia odložila všetky podané trestné oznámenia vrátane toho od pozostalých rómskych obetí tábora, ktorý sa v čase druhej svetovej vojny nachádzal v českej obci Lety. Okamura v januári povedal, že tábor nebol oplotený a bol v ňom voľný pohyb.

Poslanec Rozner zasa pri kritike odkúpenia ošipárne neďaleko pietneho miesta v Letoch použil slová „neexistujúci pseudokoncentrák“.

Skupina pozostalých po obetiach tábora v Letoch v okrese Písek požadovala odškodné za morálnu ujmu. Obaja politici podľa nich porušili zákon verejným popieraním genocídy Rómov.

Zariadenie v Letoch bolo uvedené do prevádzky v auguste 1940 ako takzvaný trestný pracovný tábor. Podobné zariadenie existovalo aj v Hodoníne pri Kunštáte.

V januári 1942 sa oba tábory zmenili na zberné, v auguste boli na oboch miestach zriadené koncentračné tábory. Odvtedy do mája 1943 prešlo táborom v Letoch 1308 Rómov, a to mužov, žien i detí, 327 z nich v ňom zahynulo a vyše 500 bolo prevezených do nacistického vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau v okupovanom Poľsku.

Z koncentračných táborov sa nevrátilo asi 600 rómskych väzňov. Podľa odhadov bolo nacistami zavraždených 90 percent českých Rómov.

O odkúpení areálu ošipárne pri obci Lety, na ktorého mieste koncentračný tábor pre Rómov stál, rozhodla vlani česká vláda vtedajšieho premiéra Bohuslava Sobotku s tým, že v odkúpenom areáli vznikne pamätník obetiam rómskeho holokaustu.