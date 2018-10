Zeman po vymenovaní Petříčka verí, že diplomacia bude jednotná

„Keď budeme hovoriť rôznymi hlasmi, nikto nás nebude brať vážne,“ vyhlásil Zeman na slávnostnom ceremoniáli na Pražskom hrade. Je rád, že vymenovaním Petříčka sa podarilo vyriešiť „drobný problém“, ktorý podľa českého prezidenta v poslednom čase „trochu zaťažoval“ politickú scénu v krajine. Poďakoval Hamáčkovi, že túto nepriechodnú situáciu odblokoval navrhnutím Petříčka namiesto Pocheho. „Rád by som poďakoval aj premiérovi Andrejovi Babišovi, ktorý zhodne so mnou odporučil predchádzajúcemu kandidátovi, aby sa ako europoslanec vrátil do Bruselu,“ uviedol Zeman k Pochemu. Prezident ho odmietol vymenovať okrem iného pre jeho postoj k migrácii, vzťahu k Izraelu či pôsobeniu v pražskej komunálnej politike.

Tridsaťsedemročný Petříček pôsobil v pražskom Černínskom paláci od augusta, keď ho menovali za námestníka ministra zahraničia. V minulosti bol Pocheho asistentom v Európskom parlamente. Zeman však už skôr uviedol, že Petříček má slušné kvalifikačné predpoklady, ktoré môžu prevážiť nad jeho väzbou na Pocheho. Vymenovanie nového ministra však podmienil tým, že Poche odíde z funkcie politického tajomníka ministra zahraničia, ktorú teraz zastáva. Petříček v minulosti povedal, že predpokladá zrušenie tejto funkcie. Nevylúčil však, že by sa Poche mohol stať jeho externým poradcom.

Aj budúci minister označil ako svoj cieľ, aby česká politická reprezentácia hovorila navonok jedným hlasom. Počíta s tým, že bude otázky zahraničnej politiky konzultovať s premiérom aj s prezidentom. „Rád tomuto želaniu vyhoviem,“ uviedol v utorok Zeman. Za kľúčové témy považuje Petříček konflikty na Blízkom východe a v Afrike, ktoré vyvolávajú migráciu do Európy, a vzťahy v rámci Európskej únie.