V Bavorsku sa začnú v stredu sondovacie rozhovory o novej vláde

Kresťanskosociálna únia (CSU) začne v stredu predbežné rozhovory o novej bavorskej vláde. Rokovať chce so všetkými parlamentnými stranami s výnimkou protestnej a protiimigračnej Alternatívy pre Nemecko (AFD), povedal v utorok v Berlíne šéf CSU Horst Seehofer. Samotné koaličné rozhovory sa majú začať ešte tento týždeň. CSU ich najskôr povedie so Slobodnými voličmi (FW), ktorých konzervatívny program je jej veľmi blízky.

„Budeme rokovať so všetkými, ktorí chcú rokovať s nami, s výnimkou AFD,“ povedal Seehofer o zoskupení, ktoré má podľa mnohých jeho spolustraníkov príliš blízko k extrémnej pravici. Sondovacích rozhovorov sa bude Seehofer zúčastňovať osobne, podrobnejšie rokovania o novej vláde potom povedie bavorský premiér Markus Söder (CSU).

„Verím, že to pôjde rýchlo, a budeme potom mať stabilnú vládu, čo od nás verejnosť očakáva,“ poznamenal Seehofer, podľa ktorého nedeľné krajinské voľby ukázali, že obyvatelia Bavorska chcú, aby CSU už nevládla sama. Strana, ktorá desaťročia dominuje politike najväčšej spolkovej krajiny, dosiahla so ziskom 37,2 percenta hlasov najhorší výsledok za takmer 70 rokov a musí hľadať koaličného partnera.

Pre výrazný prepad, ktorý podľa Seehofera súvisí aj s tým, že CSU ubrali hlasy Zelení, AFD alebo FW, sa v strane diskutuje o zmenách, ktoré by mali prísť. Pokiaľ ide o tie personálne, padá najčastejšie práve meno šéfa CSU a ministra vnútra Seehofera. Otvorene ho síce k odchodu zatiaľ vyzvalo len jedno okresné združenie, hlavná debata by ale mala prísť až v novembri alebo decembri, kedy by sa mohol uskutočniť aj mimoriadny zjazd.

69-ročný muž, ktorý bol do jari bavorským premiérom, v utorok poznamenal, že každý politik je nahraditeľný. On sám vraj za posledný rok predsednícky post v CSU dal niekoľkokrát k dispozícii.

Dozvuky volieb v Bavorsku sú cítiť tiež v Berlíne, kde sa znovu špekuluje o budúcnosti veľkej koalície CDU / CSU a sociálnej demokracie (SPD). Tlak je poznať najmä v sociálnej demokracii (SPD), ktorá v nedeľných krajinských voľbách tiež prepadla, keď získala len 9,7 percenta hlasov, čo je jej najhorší výsledok od druhej svetovej vojny.

Seehofer, ktorý bol kľúčovým aktérom dvojice tohtoročných vládnych kríz, v utorok zdôraznil, že jeho strana chce v koalícii zostať. „Chceme túto veľkú koalíciu, chceme, aby úspešne pracovala, chceme na tom konštruktívne pracovať,“ podotkol. On sám chce niekedy zmierniť tón a spôsob svojho vystupovania.