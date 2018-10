V New Yorku sa cez víkend prvýkrát za najmenej 25 rokov nestrieľalo

Pohľad na newyorskú biznis štvrť. Brooklynský most a East River.

Pohľad na newyorskú biznis štvrť. Brooklynský most a East River. Autor: SITA/AP , Mark Lennihan

Americké veľkomesto New York, o ktorom sa hovorí, že nikdy nespí, prvýkrát za najmenej posledné štvrťstoročie neohlásilo cez víkend žiadnu prestrelku. Starosta mesta Bill de Blasio považuje víkend bez streľby za úžasný.

Fakt, že v New Yorku nebol uplynulý piatok, sobotu a nedeľu nikto postrelený, oznámil de Blasio v pondelok absolventom policajnej akadémie. „Nie je to úžasné?“ vyhlásil.

Šéf newyorskej polície Terence Monahan, ktorý v bezpečnostnom zbore pracuje od roku 1982, povedal, že si nepamätá víkend, kedy by nikto nebol v meste postrelený. „Je to iné mesto,“ povedal Monahan. Na twitteri za to všetkým poďakoval a uviedol, že mesto za posledné roky urobilo veľký pokrok.

Ako poslednú streľbu z minulého týždňa má polícia vo svojej štatistike incident zo štvrtkového dopoludnia v Brooklyne, kde bol do brucha postrelený 25-ročný muž. Znovu sa potom v New Yorku strieľalo v pondelok popoludní v Bronxe, kde guľka zasiahla 27-ročného muža do členka. Polícia spresnila, že medzi jednotlivými prípadmi ubehlo 98 hodín.

Pokojný záver týždňa bol ale zo štatistického hľadiska skôr výnimočný, za tento rok polícia v New Yorku eviduje vyše 730 streleckých incidentov. To sú v priemere viac ako dva incidenty denne.