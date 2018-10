Turecká polícia ma dôkaz, že novinára Chášukdžího zabili na konzuláte

Informáciu na svojom Twitteri zverejnila agentúra AP s odvolaním sa na vysokopostaveného tureckého úradníka, ktorý však žiadne ďalšie podrobnosti neuviedol.

Džamál Chášukdží – prispievateľ amerických novín The Washington Post – je nezvestný od 2. októbra, keď vstúpil do budovy konzulátu svojej vlasti v Istanbule, aby si vyzdvihol dokumenty potrebné k sobášu so svojou tureckou snúbenicou. Turecké úrady sa odvtedy domnievajú, že Chášukdží bol na konzuláte zavraždený.

Novinár rozsiahlo kritizoval vojnu v Jemene, ako aj nedávny diplomatický spor s Kanadou v súvislosti so zatknutím aktivistov za práva žien. Táto politika sa považuje za iniciatívu saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána.

Správu priebežne aktualizujeme.