Pompeo rokuje v Ankare o nezvestnom saudskom novinárovi

Pre kauzu opozičného novinára Chášukdžího v stredu priletel do Ankary americký minister zahraničia Mike Pompeo. Už na letisku sa stretol s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom a ministrom zahraničia Mevlütom Çavuşogluom, uviedla agentúra Anadolu. Neskôr chystá Pompeo tlačovú konferenciu.

Americký minister zahraničia priletel do Ankary z Rijádu, kde sa v utorok stretol so saudským kráľom Salmánom aj korunným princom Muhammadom bin Salmánom. Obaja popierajú, že by vedeli, čo sa stalo v deň zmiznutia novinára na konzuláte v Istanbule a podľa Pompea sľúbili vážne a vierohodné vyšetrenie Chášukdžího zmiznutia.

Novinár Džamál Chášukdží, ktorý predtým kritizoval saudskoarabský režim vrátane korunného princa Muhammada bin Salmána a od vlaňajška žil v USA, zmizol na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule 2. októbra, keď si tam išiel vybaviť doklady na svadbu. Turecké úrady sa domnievajú, že novinár bol na konzuláte zavraždený, Saudská Arábia to popiera s tým, že Chášukdží konzulát v deň návštevy opustil. Ako nezvestného ho nahlásila novinárova snúbenica, ktorá naňho čakala pred konzulátom.

Turecké médiá tvrdia, že majú dôkazy o vražde

Turecké médiá v stredu priniesli ďalšie nepotvrdené verzie udalostí z 2. októbra na konzuláte. Odvolávajú sa pritom na audionahrávku údajne urobenú novinárom cez hodinky prepojené s jeho telefónom iPhone, ktorý nechal u svojej priateľky pred budovou konzulátu. Zo záznamu údajne vyplýva, že novinár bol na konzuláte mučený a po výsluchu zavraždený.

Turecký denník Yeni Şafak v stredu napísal, že na audionahrávke je počuť hlas saudskoarabského konzula, ako hovorí: „Urobte to niekde inde, lebo budem mať problémy.“ Na to mu niekto podľa tureckého denníka odpovedal: „Buďte ticho, ak chcete zostať nažive, keď sa vrátite do Arábie.“ Konzul sa do Rijádu vrátil v utorok, uviedol denník Hürriyet. Podľa špekulácií tureckých médií bolo telo novinára na konzuláte rozštvrtené a rozpustené v kyseline.

Turecká polícia už 6. októbra uviedla, že konzulát v rovnakom čase ako novinár navštívilo 15 saudských úradníkov, ktorí prileteli z Rijádu. V skupine bol podľa tureckej polície popredný forenzný expert, členovia saudskoarabskej tajnej služby a členovia kráľovskej gardy.

Saudskoarabský korunný princ už krátko po zmiznutí novinára sľúbil, že jeho krajina umožní prístup tureckých úradníkov na konzulát. Ale až tento týždeň v pondelok mohla turecká polícia konzulát prehľadať. Strávila tam deväť hodín, do niektorých vymedzených priestorov konzulátu sa však podľa miestnych médií tureckí policajti a úradníci nedostali.