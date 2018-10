CSU bude o bavorskej vláde rokovať so Slobodnými voličmi

Strana, ktorá desiatky rokov dominuje bavorskej politike a stavia prakticky bez výnimiek jednofarebné vlády, v nedeľných voľbách dostala 37,2 percenta hlasov, čo pre ňu predstavuje najhorší výsledok za takmer 70 rokov. V krajinskom sneme, ktorý má celkom 205 kresiel, tak bude mať 85 mandátov, čo jej na väčšinu nestačí. Dohromady sa Slobodnými voličmi, ktorí vo voľbách dostali 11,6 percenta hlasov, by ale CSU mala 112 mandátov, a teda väčšinu.

Kresťanskosociálna únia v stredu viedla predbežné rozhovory o vláde ako sa Slobodnými voličmi, tak sa Zelenými, ktorí sú so 17,5 percenta hlasov druhou najsilnejšou stranou v bavorskom parlamente. Aj keď aj rokovania so Zelenými boli podľa politikov konštruktívne, znovu sa ukázalo, že obe strany k sebe majú napríklad v migračnej alebo environmentálnej politike dosť ďaleko.

So Slobodnými voličmi, ktorí vo väčšine ohľadov zastávajú veľmi podobnú politiku ako CSU, by malo byť vytváranie vlády výrazne jednoduchšie. Šéf FW Hubert Aiwanger v stredu poznamenal, že nevidí žiadne veľké prekážky pre vytvorenie tejto koalície. Podľa pozorovateľov by jej mohlo nahrávať aj to, že obe strany pôsobia predovšetkým v Bavorsku, a nemusia sa tak na rozdiel od iných politických zoskupení zaoberať tým, čo si želá ich centrála v Berlíne.

Koaličné rokovania by mali byť pomerne rýchle. Strany konieckoncov ani veľa času nemajú. Najneskôr 5. novembra musí totiž podľa ustanovení bavorskej ústavy prvýkrát zasadnúť nový parlament. O týždeň neskôr sa uskutoční voľba ministerského predsedu. Tým sa podľa všetkého znovu stane Markus Söder (CSU).