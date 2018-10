Mladík z fotografie s Macronom bol odsúdený za držanie drog

Macron navštívil ostrov, ktorého severná časť patrí medzi zámorské územia Francúzska, na konci septembra, teda zhruba rok potom, čo ho spustošil hurikán Irma. Pri tej príležitosti sa nechal ochotne fotografovať s mladíkmi, ktorých navštívil priamo v ich dome.

Mladík v bielom tielku sa šéfovi Elyzejského paláca priznal, že je zlodej a práve sa vrátil z väzenia. Macron 22-ročnému mužovi dohováral, že by sa mal zapojiť do práce na obnove ostrova a nemal by robiť hlúposti a kradnúť. Jeho matka si to vraj nezaslúži.

Na mladého muža ale autorita prezidenta zjavne príliš nezapôsobila. Teraz totiž musí späť za mreže. Minulý piatok bol zadržaný za držanie približne 20 gramov marihuany, píše AFP. Podobného skutku sa pritom dopustil už v roku 2016.

Macron sa nechal zvečniť s mužom a jeho bratrancom na nie práve štátnicky pôsobiacej fotografii. Obaja mladíci ukazovali vulgárne gestá, vztýčený prostredník a takzvaného paroháča.

Macrona pre fotografiu ostro odsúdila okrem iného vodkyňa opozičného krajne pravicového hnutia Národné združenie Marine Le Penová, ktorá napísala, že Francúzsko si niečo také nezaslúži a prezidentovo správanie označila za neodpustiteľné.

Macron sa obhajoval tým, že má rád „každé dieťa republiky“, bez ohľadu na to, aké vykonáva hlúposti. Le Penovú kritizoval a zdôraznil svoj zámer „pomôcť tejto mládeži“.

Poslanec Národného združenia Gilbert Collard v reakcii na najnovší vývoj kauzy na twitteri poznamenal, že „Macronovo dohováranie malému anjelikovi zo Svätého Martina sa očividne vyhlo účinkom“.