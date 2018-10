Rusko podľa Putina použije jadrové zbrane len na odvetu

„Keď sa presvedčíme, že je vedený útok proti Rusku, až potom zasadíme odvetný úder. Samozrejme, bude to katastrofa a my nemôžeme byť iniciátormi tejto katastrofy,“ vyhlásil Putin v debate s členmi diskusného klubu Valdaj v čiernomorskom letovisku Soči. „Agresor musí vedieť, že my ako mučeníci skončíme v raji, ale agresor jednoducho zdochne, nestihne sa ani kajať,“ dodal.

„Nie,“ odpovedal Putin na otázku moderátora, či mu nie je hrozne, že je jedným z troch ľudí, na ktorých spočíva zodpovednosť za mier a za svet. Podľa prezidenta je jednoducho nutné vždy myslieť pozitívne a mať na vedomí, pre koho sa pracuje.

Na otázku, akých konfliktov sa Rusko obáva, Putin vyhlásil, že žiadnych. „My sa vôbec ničoho nebojíme. Máme krajinu s takým územím, s takou obranou, s takým obyvateľstvom, odhodlaným obhajovať svoje záujmy,“ vyhlásil a dodal, že na rozdiel od iných krajín sú Rusi ochotní obetovať svoj život za vlasť. Prezident pri tejto príležitosti tiež zdôraznil, že Krym je súčasťou Ruska, a to z rozhodnutia obyvateľov polostrova.