Zabijak z Rijádu konzulovi: Zavri si papuľu!

Princovi Salmánovi prihára

Podľa tureckého denníka Yeni Safak blízkeho vládnym kruhom v Ankare spomínané záznamy má k dispozícii turecká polícia. Nahrávky potvrdzujú tie najhoršie obavy. Džamála Chášakdžího. ktorého vlákali do budovy konzulátu v Istanbule pod zámienkou vybaviť si dokumenty v súvislosti s pripravovanou svadbou s tureckou občiankou ešte 2. októbra a nikdy ju neopustil, kruto mučili. Najprv mu postupne odrezali prsty, keď ešte žil a nakoniec špeciálnou pílou privezenou agentmi na tento účel oddelili hlavu od tela.

„Robte to niekde inde a nie tu. Budem mať problémy,“ počuť podľa novín Yeni Safak hlas konzula Muhammada al-Utajbího v jeho kancelárii po krutom mučení a vražde novinára. Za prítomnosti časti zo skupiny pätnástich agentov podriadených priamo korunnému princovi Muhammadovi bin Salmánovi. Francúzsky denník Le Figaro s odvolaním sa na diplomatické zdroje v Paríži už informoval, že sústredený tlak na Rijád v súvislosti so zmiznutím novinára Chášakdžího donútil kráľovskú rodinu, aby začala hľadať náhradu za chorobne ambiciózneho korunného princa Salmána.

„Počúvajte hudbu“

Podľa katarskej televízie Al Džazíra rozkúskovanie tela trvalo iba niekoľko minút. Odbornú stránku ponechali šéfovi rijádskeho Inštitútu súdneho lekárstva Salahovi Mohammedovi al-Tubaigymu. Ako počuť na nahrávke, práve on reagoval na prosbu konzula: „Zavri si papuľu, ak chceš ostať nažive po návrate do Saudskej Arábie.“ A ostatným prítomným navrhol, aby počúvali hudbu, kým robí „svoju prácu“ a sám si nasadil slúchadlá.

Konzul Muhammad al-Utajbí ešte v utorok popoludní okolo 17.00 nečakane odletel pravidelnou linkou do metropoly Saudskej Arábie. Skôr ako turecká polícia v súvislosti s kauzou Chášakdží urobila prehliadku v jeho rezidencii. Ako konzul skončí, nik nevie. Obavy o jeho ďalší osud vo vlasti však vyvoláva „náhodná“ smrť jedného z mužov, ktorý bol členom trestného komanda. Bol ním Mašál Saád al-Bústání (31), plukovník saudskoarabského letectva. Podľa denníka Yeni Šafak zahynul po návrate z misie „pri dopravnej nehode“. Podľa novinára Abdulkadira Selviho z tureckých novín Hürriyet „ďalším v poradí na popravu“ by mohol byť práve konzul Saudskej Arábie v Istanbule Muhammad al-Utajbí, keďže princ Salmán „urobí čokoľvek, aby sa zbavil dôkazov“.

Stopy vedú ku kráľovskej rodine

Podľa tureckých zdrojov ďalší podozrivý z účasti na masakre v Istanbule Máhir Abdalazíz Mutib často sprevádzal na zahraničných cestách práve bin Salmána, ktorého čoraz viac spájajú s plánom zavraždenia jeho kritika. Existujú snímky, na ktorých Mutib sprevádza princa napríklad v Paríži a v Madride, ale aj v americkom Hustone či Bostone. Ďalší traja podozrivý, na ktorých sa odvoláva aj denník Yeni Safak, sú podľa svedeckých výpovedí príslušníkmi osobnej ochranky princa Salmána. Francúzsky občan, ktorý pracoval pre saudskoarabskú kráľovskú rodinu, označil jedného z trojice podozrivých ako člena princovho bezpečnostného tímu. V pätnásťčlennom komande, ktoré sa zdržalo v Istanbule iba deň a po akcii sa vrátilo do Rijádu dvoma lietadlami, bol aj príslušník elitnej kráľovskej gardy. Podľa saudskoarbaských novín ho povýšili za ochranu paláca korunného princa v Džidde. Aj tretí podozrivý, aspoň podľa údajov v pase, bol príslušníkom kráľovskej gardy. Podľa novín The New York Times citovaných aj izraelským portálom Israelinfo.co.il „nepohodlné“ telo Chášakdžího sa stalo predmetom kšeftovania medzi Tureckom, USA a Saudskou Arábiou. V analýze doterajšieho vývoja v tejto súvislosti upozorňuje, že doteraz nik nepočul zvukový záznam a ani nevidel žiadne video. Jediné, čím Ankara kŕmi verejnosť nielen doma, sú každodenné „úniky“ informácií cez médiá blízke vládnym kruhom a obsahujúce čoraz krutejšie podrobnosti mučenia, zavraždenia a likvidácie tela saudskoarabského novinára.

Ankara kšeftuje?

„Erdogan (turecký prezident – pozn. red.) sa usiluje s Američanmi čosi vyjednať a Washington sa pokúša dostať Saudskú Arábiu spod paľby kritiky. A tak zverejňovanie nových únikov bude závisieť od nádejí a sklamaní tureckých vládnych kruhov,“ predpokladá The New York Times. Nie je pritom tajomstvom, že Rijád a Washington sa pokúšajú „presadiť“ vlastnú verziu, podľa ktorej Chášakdžího bez povolenia zavraždili príslušníci nejakej skupiny a korunný princ aj kráľ o tom nevedeli. Ibaže čosi iné potvrdzuje účasť štyroch z pätnástich členov trestného komanda, ktorí patrili k bližšiemu okoliu princa Muhammada bin Salmána.