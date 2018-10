Účasť na konferencii v Rijáde sa pre nezvestného novinára zmenšuje

V saudskoarabskej metropole sa 23. októbra uskutoční medzinárodná investičná konferencia, ktorá sa nazýva Davos v púšti. Už od minulého týždňa ale rad hovorcov aj účastníkov pre okolnosti okolo Chášakdžího rednú. Svoju účasť odriekli napríklad zástupcovia mnohých médií vrátane televízii CNN a CNBC alebo denníkov Financial Times a The New York Times.

Ešte v stredu usporiadatelia konferencie trvali na tom, že konferencia sa bude konať v danom termíne napriek neúčasti mnohých pozvaných. Odvtedy však medzi absentérmi pribudli aj niektoré prominentné mená, vrátane francúzskeho ministra financií Bruna Le Mairea, jeho holandského kolegu Wopkeho Hoekstra a britského ministra pre medzinárodný obchod Liama ​​Foxa.

Agentúra AFP sa pokúsila na základe viacerých zdrojov zostaviť doterajší zoznam potvrdených neúčastí, v ktorom figurujú napríklad aj zástupcovia bánk JP Morgan, HSBC, Crédit Suisse, Société Générale či BNP Paribas. Do Rijádu sa napriek skorším plánom nechystajú ani predstavitelia firiem Google, Ford, Uber či Siemens.

Novinár Chášukdží bez stopy zmizol 2. októbra, keď si bol vybaviť dokumenty na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule. Turecko tvrdí, že Chášukdží bol na konzuláte zavraždený. Rijád tvrdenie Turecka odmietol, ale neposkytol žiadne hodnoverné vysvetlenie toho, čo sa s žurnalistom sta­lo.