5 eur za vjazd do veľkomiest? Francúzi zvažujú poplatky

Podľa návrhu zákona by sa tzv. mestské mýto malo vzťahovať na osobné aj nákladné vozidlá.

V mestách s viac ako 100 000 obyvateľmi by vodiči osobných áut mali platiť mýto vo výške 2,50 eur a vo väčších mestách ako Marseille, Nice a Lyon 5 eur. Nákladné autá by podľa navrhovaného opatrenia pri vstupe do mesta platili až 20 eur, pričom miestne orgány by mohli rozhodnúť o tom, kedy a na akých úsekoch by sa poplatok platil.

Návrh zákona, o ktorom by sa malo hlasovať na konci roka, čelí vo Francúzsku nevôli zo strany starostov miest i šoférov. Mestá ako Toulouse, Marseille i francúzska metropola Paríž vyjadrili nesúhlas s navrhovaným opatrením, zatiaľ čo Lyon vyhlásil, že nebude spoplatňovať obyvateľov mesta, ale iba návštevníkov, ktorí do mesta prídu autami.

Princíp vyberania poplatkov za vstup do miest za účelom odľahčenia premávky vo veľkomestách už funguje vo Veľkej Británii, Miláne, Štokholme a Singapúre.