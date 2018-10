Sýrčan, ktorý útočil v Kolíne nad Rýnom, sa registroval v Česku

Vzápätí po registrácii v Česku odcestoval do Nemecka, kde požiadal o azyl. Pri skúmaní jeho žiadosti sa zistilo, že muž by mal byť v rámci uplatnenia dublinských pravidiel pre poskytovanie azylu vyhostený. Úrad ale zmeškal termíny, a preto musel Sýrčan dostať dočasnú toleranciu pobytu. V prípade útočníka to bolo právo na pobyt do roku 2021.

Nemecké najvyššie štátne zastupiteľstvo v stredu uviedlo, že má dostatok indícií, že pondelkový útok na stanici v Kolíne nad Rýnom mal radikálno-islamistické pozadie. Sýrčan sa údajne hlásil k Islamskému štátu.

Páchateľ v pondelok popoludní v reštaurácii McDonald's na kolínskej stanici rozlial horľavinu a odpálil Molotovov koktail. Vážne popáleniny utrpela 14-ročná dievčina. Neskôr zamieril do lekárne, kde vzal jednu ženu ako rukojemníčku. Špeciálne jednotky nakoniec ženu, ktorá utrpela ľahké zranenia, oslobodili. Útočníka pri akcii niekoľkokrát zasiahli. Ten je momentálne v nemocnici v kóme. Jedna strela ho zasiahla do hlavy, uvádza portál Novinky.cz.