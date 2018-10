Cameron vydá svoje pamäti až po brexite

Blair si to napokon rozmyslel. David Cameron sa však rozhodol plebiscit vypísať – a to s otázkou, či Británia bude vôbec v EÚ. Výsledok šokoval aj jeho. „Cameron vojde do histórie ako premiér, ktorý zabil svoju krajinu,“ napísal denník Independent, keď Cameron deň po referende oznámil svoj odchod.

Zanechal po sebe šokovanú rozdelenú krajinu aj vlastnú Konzervatívnu stranu. A čo robí vyše dva roky po referende? V čase, keď jeho nástupkyňa Theresa Mayová korčuľuje medzi rôznymi krídlami v strane a na vyjednávania do Bruselu predkladá návrhy, ktoré sú pre EÚ neprijateľné a nepochopiteľné? „Pracuje na svojich pamätiach,“ povedal pre Deutsche Welle Kevin Theakston, profesor z Univerzity v Leedse. „Myslím si, že by ich mal teraz už dokončiť. Ale chce ich vydať až po brexite, keď sa rozvírený prach trochu usadí,“ dodal.

Nik totiž teraz netuší, čo nastane po brexite. Ani Cameron, ktorý pod tlakom tvrdého krídla strany voličom sľúbil, že ak vyhrá voľby, vypíše referendum. Sľub splnil vo viere, že ľudia si logicky vyberú zotrvanie v EÚ. Sekol sa. „Myslím, že stále cíti poníženie. A obáva sa, že vojde do histórie ako človek, ktorý nás náhodou vytiahol z EÚ,“ povedal Theakston.

Svoje pamäti chcel Cameron vydať už v jeseni, ale podľa britských médií to odložil až na jeseň budúceho roka. „Chce sa vyhnúť tomu, aby jeho poznámky nepodkopali vyjednávania Británie s EÚ,“ napísal denník Times. Podmienky na písanie však má vynikajúce – kúpil si na to aj záhradný domček za 25-tisíc libier. Venuje sa tiež programu na zlepšenie zručností tínedžerov, ktorý vytvoril v čase, keď bol premiérom, občasným prednáškam a Britsko-čínskemu investičnému fondu, kde je podpredsedom.

Na 52-ročného expremiéra to nie je veľa práce. Aj preto sa objavili špekulácie o tom, že by sa mohol uchádzať o post generálneho tajomníka NATO. „Ale je ťažké predstaviť si, že by bol prijateľný pre iné európske mocnosti. Naozaj by Európania chceli na tomto poste človeka, ktorý je zodpovedný za podlomenie britsko-európskych vzťahov?“ povedal Theakston pre Deutsche Welle. Theakston medzi akademikmi pravidelne organizuje hodnotenie povojnových britských expremiérov. V prieskume, ktorý robil krátko po referende, skončil Cameron ako tretí najhorší premiér spomedzi trinástich. A to ešte nenastal brexit.