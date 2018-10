Bývalý šéf propagandy v Pekingu sa pred súdom priznal ku korupcii

Lu bol už skôr vylúčený z vládnucej Komunistickej strany Číny pre vážnym disciplinárne prehrešky. Tento termín sa v krajine bežne používa na opis korupčného správania.

V piatok sa Lu Wej postavil pred súd v meste Ning-po v provincii Če-ťiang. Prokuratúra ho na súde obvinila, že medzi rokmi 2002 a 2017 v rôznych vládnych funkciách prijal úplatky od súkromných osôb a inštitúcií vo výške presahujúcej 32 miliónov jüanov.

„Lu Wej priznal vinu a vyjadril nad svojimi činmi ľútosť,“ uviedla oficiálna tlačová agentúra Nová Čína. Verdikt nad Luom bude vynesený neskôr, je ale prakticky isté, že bude uznaný za vinného, napísala agentúra Reuters.

Lu sa cez posty v tlačovej agentúre Nová Čína postupne prepracoval až na šéfa straníckej propagandy v hlavnom meste Pekingu a do júna roku 2016 viedol internetový regulačný úrad, následne sa stal námestníkom ministra pre propagandu.

Lu bol známy ako pevný zástanca vládneho dohľadu nad webom, odmietal kritiku, že úrady internet príliš cenzurujú, a naopak tvrdil, že poriadok je prostriedkom online slobody. Obhajoval tiež blokovanie vybraných stránok a cenzúru diskusií. Ak by podľa jeho názoru Peking internet rozsiahlo nereguloval, ohrozilo by to rýchly rozvoj online trhu.

Prezident Si Ťin-pching označuje korupciu za najväčšiu hrozbu pre budúcnosť čínskej komunistickej strany. V roku 2012 začal protikorupčnú kampaň, v ktorej sľúbil tvrdo postupovať ako proti nižšie postaveným hriešnikom, tak proti skorumpovaným politickým špičkám.