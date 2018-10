Rijád už našiel obetného baránka

Nedávne rokovanie šéfa diplomacie Mikea Pompea (vľavo) v Rijáde so saduskorabským panovníkom Salmánom bin Abdulazízom Al Saudom pripisuje denník The New York Times snahe Washingtonu dostať Saudskú Arábiu z nepríjemnej situácie v súvislosti zo zavraždením novinára Džamála Chášakdžího.

Nedávne rokovanie šéfa diplomacie Mikea Pompea (vľavo) v Rijáde so saduskorabským panovníkom Salmánom bin Abdulazízom Al Saudom pripisuje denník The New York Times snahe Washingtonu dostať Saudskú Arábiu z nepríjemnej situácie v súvislosti zo zavraždením novinára Džamála Chášakdžího.

Trump mení postoj

Predpokladajú, že práve v týchto miestach sa môžu nachádzať pozostatky tela saudskoarabského novinára Džamála Chášakdžího, ktorý je od 2. októbra po návšteve konzulátu oficiálne zatiaľ nezvestný. Podľa panarabskej televízie Al Džazíra na jedenásťminútovom videozázname, ktorý však zatiaľ nik nevidel, je jasné, že Chášakdžího bili ihneď, ako vstúpil do budovy konzulátu. „Už teraz máme dostatok stôp vrátanie vzoriek DNA, nevynímajúc forenzného odborníka Saláha Muhammada Tubajdžího,“ cituje televízia Al Džazíra zdroj z tureckej prokuratúry.

Podľa informačných únikov to bol práve spomínaný patológ, šéf Inštitútu súdneho lekárstva v Rijáde, ktorý špeciálnou pílou privezenou do Istanbulu mal rozštvrtiť telo obete po krutom mučení a následnej smrti. Podľa prokuratúry získané vzorky sú v súčasnosti predmetom dôkladnej analýzy. Monarchia od začiatku odmieta súvislosť medzi Rijádom a zmiznutím Chášakdžího. Napriek tomu prezident USA Donald Trump citovaný televíziou CNBC už pripustil, že novinár je „s vysokou pravdepodobnosťou mŕtvy“. Ako konštatoval, jeho závery sa zakladajú na „spravodajských informáciách zo všetkých strán“.

Generál „nepochopil inštrukciu“

Ako informoval portál News.am, práve americké spravodajské zdroje, ktoré vyšetrujú zmiznutie novinára, považujú za nepravdepodobné tvrdenie Rijádu, podľa ktorého korunný princ Salmán nemá nič spoločné so škandálom. Ako však upozorňuje NBC News, nemajú zatiaľ v rukách žiaden dôkaz potvrdzujúci, že príkaz na vraždu Chášakdžího dal nástupca trónu. Háčik je však v tom, že Rijád už našiel „obetného baránka“. Osobu, ktorá dostala rozkaz z kráľovského paláca. Aj keď vraj nie priamo na likvidáciu novinára. V tejto súvislosti The New York Times, odvolávajúc sa na svoje zdroje, očakáva, že monarchia čoskoro príde s novou verziou. Podľa nej korunný princ Salmán mal poveriť generála Ahmeda Al-Asíriho dopravením novinára do Saudskej Arábie na výsluch. Ibaže spolupracovník saudskej rozviedky a poradca korunného princa Salmána vraj „nesprávne pochopil inštrukciu“ alebo „prekročil svoje kompetencie“. Samotný generál zatiaľ nekomentoval spomínané možné obvinenie. Práve tu však vraj treba hľadať „posun“ postoja prezidenta Trumpa, jeho náhlenie. Washington po rokovaniach šéfa diplomacie Mikea Pompea v Rijáde a Ankare chcel niekoľko dní počkať so závermi. Rastúci tlak svetovej verejnosti však urobil svoje.

Monarchia šermuje kontraktmi

Monarchia sa však nevzdáva a podľa Foreign Policy môže Rijád vydierať Washington hlavne lukratívnymi mnohomiliardovými kontraktmi, ktoré podľa princa Salmána sú výsledkom jeho „dobrých osobných vzťahov s Trumpom“. Odborníci už upozornili, že monarchia vždy kupuje americké zbrane. Najnovšie podpísala kontrakt vo výške 110 miliárd dolárov, čo v Bielom dome charakterizovali ako „najväčší obchod zo zahraničím“. Odborníci však nevylučujú, že v prípade, ak sa neuskutoční, tak sa Rijád môže obrátiť na Peking či Moskvu, kde mu ponúknu výhodné podmienky. Pravdou však je, že v praxi je to nepravdepodobné vzhľadom na nekompatibilitu s americkými zbraňami. V hre sú v neposlednom rade objednávky monarchie od firiem Boeing, Lockheed či Raytheon, a teda tisíce pracovných miest. A to, ako upozorňujú mnohí politológovia, rovnako ako prípadný rast cien benzínu prezident Trump a vládna Republikánska strana nepotrebujú pred blížiacimi sa voľbami do Kongresu USA.