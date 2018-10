Saudská Arábia je druhým najväčším príjemcom zbraní z Nemecka

Nemecká vláda schválila v tomto roku predaj zbraní do Saudskej Arábie v hodnote takmer pol miliardy eur. Vyplýva to z dokumentu ministerstva hospodárstva, ktorý mala k nahliadnutiu agentúra DPA.

Rijád je tak po Alžírsku druhým najväčším príjemcom zbraní z Nemecka. Armáda na žiadosť o informáciu, podanú opozičným poslancom, uviedla, že medzi 1. januárom a 30. septembrom odsúhlasili pre Saudskú Arábiu zbrane v hodnote 416,4 milióna eur.

Podľa piatkovej správy DPA bolo najväčším príjemcom zbraní z Nemecka v zmienenom časovom úseku Alžírsko. Nemecká vláda odsúhlasila do tejto severoamerickej krajiny vývoz zbraní v hodnote 741,3 milióna eur.

Saudská Arábia sa dostala pod medzinárodný tlak v dôsledku zmiznutia saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího. Kritizované je tiež jej vojenské ťaženie v Jemene.

Zverejnené údaje o vývoze zbraní do Saudskej Arábie môžu podľa DPA ohroziť koaličnú dohodu podpísanú v úvode štvrtého funkčného obdobia kancelárky Angely Merkelovej. V koaličnej dohode je zahrnuté, že nemecká vláda nemôže povoliť vývoz zbraní do žiadnej krajiny „priamo“ zapojenej do vojny v Jemene.

V koaličnej dohode však platí výnimka pre krajiny, s ktorými Nemecko uzavrelo dohody o zbraniach ešte pred nástupom štvrtej Merkelovej spolkovej vlády.