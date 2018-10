Ukážte Chášakdžího telo, vyzýva Amnesty International

Tohto novinára, ktorý písal pre americký denník The Washington Post články kritizujúce saudskoarabský fundamentalistický režim a osobu korunného princa Muhammada bin Salmána, údajne na saudskoarabskom konzuláte v tureckom Istanbule zavraždili a následne rozrezali jeho telo. Saudská Arábia to dlho popierala, v piatok večer však otočila a vyhlásila, že Chášakdží skutočne zomrel na konzuláte v Istanbule, no nie tak, ako o tom informujú svetové médiá, ale pri „pästnom súboji“. Rijád zároveň informoval, že v súvislosti s týmto prípadom zatkol 18 ľudí.

Viacerí svetoví politici toto stanovisko Rijádu privítali, Donald Trump, ktorý predtým na adresu Saudskej Arábie volil tvrdé slová, napríklad v sobotu vyhlásil, že ide o „dobrý prvý krok“.

Stopy vedú k princovi

Nie všetci však Saudskej Arábii veria a existuje podozrenie, že saudskoarabská oficiálna verzia je len vymyslená, aby zakryla stopy vedúce ku korunnému princovi.

Riaditeľka sekcie pre oblasť Blízkeho východu v Amnesty International Samah Hadid v sobotu vyzvala na medzinárodné vyšetrovanie pod patronátom generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov Antónia Guterresa. Ten sa zatiaľ k situácii vyjadril diplomaticky, keď vyhlásil že je „veľmi znepokojený“ najnovším vývojom udalostí okolo tejto kauzy.

Saudskoarabský konzulát v Istanbule. Autor: SITA/AP, Lefteris Pitarakis

Po svojej vlastnej linke úmrtie Chášakdžího vyšetruje aj Turecko, pričom krajina prisľúbila, že po skončení vyšetrovania oboznámi s jeho výsledkami svetovú verejnosť.

Británia zvažuje kroky

Britské ministerstvo zahraničia zatiaľ na situáciu reagovalo iba s tým, že „zvažuje ďalšie kroky“. Obe veľké britské opozičné strany, labouristi aj liberálni demokrati, medzitým vládu obvinili, že je k Rijádu príliš mäkká, keďže sa bojí, že silné slová v tejto kauze by mohli ohroziť ekonomické vzťahy krajiny so Saudskou Arábiou.

Viackrát sa v tejto kauze menilo stanovisko amerického prezidenta Donalda Trumpa. V piatok prvýkrát zaujal kritický postoj a vyhlásil, že ak za vraždou novinára stála Saudská Arábia, bude to mať pre túto krajinu veľmi vážne následky. „Bude to musieť byť veľmi silné. Je to zlé, veľmi zlé. Ale uvidíme, čo sa stane,“ vyhlásil v piatok Trump.

Ešte v stredu pritom americký prezident situáciu okolo Chášakdžího tiež zľahčoval, naznačoval, že proti Saudskej Arábii nejestvujú priame dôkazy, a snažil sa držať USA od tejto kauzy stranou, keď okrem iného vyhlásil, že Chášakdží „nie je americkým občanom“.

Údajne ho rozrezali

Tureckej polícii sa až v stredu podarilo prehľadať rezidenciu saudskoarabského konzula v Istanbule Muhammada al-Utaibího, kde malo dôjsť k usmrteniu Chášakdžího a rozrezaniu jeho tela. Prehľadanie konzulátu sa najprv dlho odďaľovalo, keďže Saudská Arábia naň odmietala udeliť povolenie. Samotný konzul ešte v utorok večer Istanbul sám od seba opustil a odletel do Rijádu, čo turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu označil za nepatričné.

Vo štvrtok večer následne turecké úrady zverejnili informácie o mužovi zo Saudskej Arábie, ktorého prítomnosť v Turecku môže podľa nich veľmi tesne súvisieť s Chášakdžího vraždou. Ankara zverejnila identitu muža, ktorý v deň predpokladanej vraždy, teda 2. októbra, priletel súkromným lietadlom zo Saudskej Arábie do Istanbulu a ešte v ten istý deň odletel naspäť, pričom v Istanbule navštívil budovu saudskoarabského konzulátu a následne aj súkromnú rezidenciu konzula.

Podľa Turkov sa muž, ktorého pohyb dokumentujú zábery z bezpečnostných kamier, volá Mahír Abdulazíz Mutríb a patrí k okruhu najbližších spolupracovníkov saudskoarabského korunného princa. Je ho vidieť aj na fotografiách z tohtoročných princových návštev v Spojených štátoch, Francúzsku a Taliansku.