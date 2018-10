Americká polícia v pondelok našla výbušninu v poštovej schránke rezidencie miliardára Georgea Sorosa v štáte New York. Oznámil to na svojom webe denník The New York Times. Privolaní pyrotechnici nálož zneškodnili, Soros v čase nálezu doma nebol. Prípadom sa zaoberá Federálny úradu pre vyšetrovanie (FBI).