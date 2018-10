Môže Trump 'zamiesť pod koberec' Chášakdžího telo?

„Chcem informovať o vražde Chášakdžího, o zistených skutočnostiach. Existuje svedectvo, podľa ktorého vraždu dôkladne naplánovali. Prvého októbra (deň pred príchodom novinára na konzulát – pozn. red.) pricestovali do Istanbulu tri skupiny občanov monarchie. Zamierili na konzulát a zároveň uskutočnili prieskum v Belehradskom lese a v provincii Jalova,“ informoval Erdogan v podrobnom výpočte udalostí spájaných s vraždou. Podľa jeho tvrdenia rijádski špecialisti o. i. vypli bezpečnostné kamery na konzuláte. V tejto súvislosti sa ako nedôveryhodné ukazuje tvrdenie Ankary, podľa ktorého má k dispozícii videozáznam dokazujúci vraždu kritika nielen monarchie, ale aj prezidenta Donalda Trumpa, ktorému vyčítal politiku na Blízkom východe.

Ako Rijád zahmlieval 4. októbra: "Džamál Chášakdží opustil budovu konzulátu ešte v deň, keď konzulát navštívil, teda

2. októbra."

19. októbra: „Chášakdží je mŕtvy, ale zahynul na následky pästného súboja.“

22. októbra: „Pána Chášakdžího zavraždili, ale vedenie Saudskej Arábie nevedelo o operácii vydedencov.“

„Navrhujem Rijádu súdiť všetkých, ktorí majú niečo do činenia s vraždou novinára v Istanbule,“ znela z tribúny Erdoganova výzva. „Kde je telo Džamála Chášakdžího?“ opýtal sa turecký líder. Nepriamo mu odpovedal v novinách Haberler Dogu Perincek, šéf tureckej strany Vatan (Vlasť). „Spoľahlivé zdroje z bezpečnostnej služby v Istanbule ma informovali, že Chášakdžího telo našli v studni v záhrade konzulovej rezidencie,“ tvrdil politik. Chýbajú však konkrétne dôkazy. Rovnako ako Ankarou už spomínané a sľubované zverejnenie videozáznamu. Konštatovala to napokon aj britská BBC v reakcii na Erdoganov prejav. Jej odborník na otázky bezpečnosti Frank Gardner upozornil, že ak videozáznam existuje, tak to bude nervy trhajúci zážitok. Nezabudol však zároveň pripomenúť, že „Turecko je krajina, ktorá uväznila viac novinárov ako ktorákoľvek iná krajina na svete“. Podľa viacerých reakcií táto skutočnosť môže byť jedným z dôvodov, prečo Ankara tají to, čo v skutočnosti vie.

Erdogan hrá svoju hru

Erdoganov prejav odznel v čase, keď sa v Rijáde pod patronátom saudskoarabského korunného princa Salmána začalo Investičné fórum (Future Investment Initiative), prezentované monarchiou ako „Davos v púšti“. Postupne sa však pre škandál spojený so zmiznutím Chášakdžího odhlásili z podujatia viacerí lídri svetovej ekonomiky, ako aj poprední politici. Napríklad Jamie Dimon, šéf americkej JPMorgan Chase, jednej z najstarších firiem na svete poskytujúcej finančné služby. Účasť odmietol o. i. aj Dara Khosrowshahi, šéf firmy Uber, ale aj minister financií USA Stephen Mnuchin či Christine Lagardeová, šéfka MMF, rovnako ako aj viacerí predstavitelia Austrálie a Nového Zélandu.

Podľa denníka The Guardian americká administrácia však môže napokon mať „pochopenie“ pre verziu Rijádu, podľa ktorej Chášakdžího „zabili z neopatrnosti“. Všetko vraj teraz záleží na tom, ako sa k saudskoarabskej verzii postavia aktéri prípadu. V prvom rade Turecko. Jeho policajné zložky stále pokračujú vo vyšetrovaní. Ak dokázateľne nájdu rozštvrtené telo Džamála Chášakdžího, bude to znamenať, že jeho smrť nebola náhodná, ale bola to úkladná vražda.

„Turecko čoskoro očakáva zrušenie amerických sankcií (reakcia na väznenie amerického pátra Bransona – pozn. red), čo bude pozitívny krok na ceste normalizácie našich vzťahov,“ naznačil Erdoganov hovorca Ibrahim Kalyn jeden z dôvodov prezidentovej možnej hry okolo škandálu so zmiznutím saudskoarabského novinára. Ankare ide konkrétne o stále platné Trumpom zvýšené americké dovozné clo na turecký hliník a oceľ vo výške 20, respektíve 50 percent.

Turecko ako ambiciózny líder v oblasti si veľa sľubuje od sobotňajšieho summitu, o ktorom v utorok informoval Erdogan. Podľa neho sa v Istanbule stretnú lídri Ruska, Turecka, Nemecka a Francúzska – Putin, Erdogan, Merkelová a Macron. Oficiálne sa však bude rokovať o budúcom vývoji v Sýrii.

Trump má tiež priority

Počuť o. i. hlasy, podľa ktorých ak vraj Ankara nahrá Washingtonu, tak Trump môže podľahnúť pokušeniu „zamiesť pod koberec“ telo mŕtveho novinára. Mohla by mu v tom svojimi „zisteniami“ pomôcť aj šéfka CIA Gina Haspelová, ktorá podľa Reuters pricestovala v pondelok do Istanbulu, aby osobne dozerala na vyšetrovanie zmiznutia Chášakdžího.

Ako pripomínajú aj noviny The Guardian, Saudská Arábia je pre spojencov nenahraditeľným partnerom, predovšetkým pre USA v boji proti Iránu, ktorý Washington považuje za hlavného protivníka na Blízkom východe. Trump napokon už pripustil, že verzia Rijádu je „pravdepodobná“. Napriek tlaku v Kongrese USA odmietol uvaliť sankcie na monarchiu.

„Ako majster odpútavania pozornosti môže zmeniť politickú agendu pred voľbami do Kongresu a zároveň zachovať vzťahy so Saudskou Arábiou a s korunným princom Salmánom,“ uzatvára The Guardian s tým, že Washington bude pokračovať v podnikaní s Rijádom, ale navonok „s oveľa väčším odstupom“. Väčšina pozorovateľov v tejto súvislosti upozorňuje, že škandál s novinárom bude mať v každom prípade vážne diplomatické následky. Niektorí kľúčoví politici v Kongrese USA vrátane republikána Lindsey Grahama sú totiž naďalej skeptickí k verzii Rijádu a od prezidenta Trumpa budú žiadať viaceré obmedzenia vo vzťahu s monarchiou, ako napríklad aj prehodnotenie podpory Rijádu v jemenskom konflikte.