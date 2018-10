Pretekmi v zbrojení k novej dohode?

Boltonov diplomatický maratón v ruskej metropole včera vyvrcholil prijatím u šéfa Kremľa Vladimira Putina. Ruský prezident prostredníctvom Boltona šéfovi Bieleho domu navrhol, aby sa stretli na dvojstranných rozhovoroch v Paríži 11. novembra počas osláv 100. výročia skončenia prvej svetovej vojny.

Predtým Bolton rokoval s tajomníkom ruskej bezpečnostnej rady Nikolajom Patruševom, so šéfom diplomacie Sergejom Lavrovom i s ministrom obrany Sergejom Šojguom. Všetkým vysvetľoval dôvod, prečo sa americký prezident Donald Trump rozhodol vypovedať INF. „Myslím si, že pochopili naše dôvody celkom jasne a niektoré z nich by podľa mňa mohli oceniť aj z vlastnej strategickej perspektívy,“ povedal Bolton pre CNN.

Trump ohlásil zámer odstúpiť od INF cez víkend. V pondelok ho znova obhajoval tým, že Rusko zmluvu porušuje a Čína spolu s ďalšími krajinami s vlastnými raketami stredného doletu ňou nie je viazaná. Súčasne varoval, že USA budú budovať svoj jadrový arzenál s cieľom vyvíjať nátlak na Moskvu i Peking.

„Zmluvu vypovieme. Potom začneme tie zbrane vyvíjať, ak nebudú Rusko a Čína súhlasiť s novou dohodou,“ vyhlásil Trump.

„Rusko dohodu nedodržalo,“ konštatoval americký prezident, podľa ktorého Spojené štáty odpovedia masívnym rozvojom svojho jadrového arzenálu. „Máme oveľa viac peňazí než ktokoľvek iný, budeme to budovať, kým neprídu k rozumu. Keď to urobia, všetci budeme rozumní a zastavíme to,“ dodal. Na otázku médií, či sa vyhráža Putinovi, Trump odpovedal: „Ide o vyhrážanie sa hocikomu, komu chcete. Vrátane Číny, Ruska a komukoľvek inému, kto chce hrať túto hru.“

Čína sa dôrazne ohradila proti tomu, aby ňou Washington zdôvodňoval odstúpenie od dvojstrannej zmluvy s Ruskom. Odmietla tiež snahy vydierať ju hrozbami zbrojných pretekov v snahe prinútiť ju, aby sa pripojila k prípadnej novej zmluve. „Je absolútne nevhodné a chybné vťahovať čínsku stranu do veci odstúpenia od zmluvy,“ vyhlásilo čínske ministerstvo zahraničných vecí.

V rozhovore pre denník Kommersant Bolton povedal, že začleniť Čínu, Irán alebo Severnú Kóreu do terajšej zmluvy INF nie je možné. „Pred 15 rokmi by bolo možné podpísať mnohostrannú zmluvu. Dnes však tieto štáty rozširujú svoj arzenál spôsobom, akým by zmluvu jednoznačne porušovali, keby boli jej signatármi,“ poznamenal.

Bolton včera bagatelizoval varovania Moskvy, Pekingu, ale aj európskych spojencov, že vypovedanie INF povedie k novej vlne nekontrolovaného zbrojenia. „Obavy z návratu pretekov v zbrojení považujem za prehriatu rétoriku,“ povedal pre BBC. Pripomenul, že pred sedemnástimi rokmi často chodil do Moskvy pre odstúpenie USA od zmluvy o protiraketovej obrane. „Počuli sme veľa podobných vyhlásení, ale odstúpili sme (od dohody) a teraz sme oveľa bezpečnejšou krajinou ako vtedy,“ argumentoval.

Kremeľ dal včera Boltonovi jasne najavo, že dôrazne nesúhlasí so zrušením INF a nevidí žiadnu perspektívu pre vznik novej zmluvy, ktorá by ju mala nahradiť. Namiesto toho navrhol vyjasniť si nedorozumenia a spolupracovať na odstránení vzájomných výhrad k plneniu tejto zmluvy. Washington tvrdí, že Moskva porušila INF vývojom rakiet stredného doletu Novator, ktoré sa podľa neho dajú inštalovať na odpaľovacie zariadenia komplexov Iskanderov. Rusko zase Spojeným štátom vyčíta, že ich zariadenia Mk41 protiraketového systému Aegis, ktoré sú už rozmiestené v Rumunsku a čoskoro majú byť inštalované aj v Poľsku, môžu odpaľovať nielen protirakety, ale aj okrídlené rakety stredného doletu zem-zem. Moskva má tiež výhrady k americkým útočným dronom, ktoré podľa nej nie sú ničím iným ako raketami krátkeho a stredného doletu.

Podľa Boltona však Moskva po jeho návšteve začína rozumieť argumentom Washingtonu. Na otázku, ako ruskí predstavitelia reagujú na zámer USA, poradca Bieleho domu odpovedal, že „už chápu, že v globálnom kontexte je to bilaterálna dohoda z čias studenej vojny, ale technológie sa zmenili, geostrategická realita sa zmenila, a to musíme zohľadniť“.