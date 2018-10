Zeman citoval vtip o novinároch týkajúci sa vraždy Chášakdžího

Prezident Miloš Zeman sa dnes opäť triafal do médií, v súvislosti s vraždou novinára Džamála Chášakdžího citoval vtip, že novinárov možno pozve na večeru na saudskoarabskú ambasádu. Chášakdží, ktorý sa netajil kritikou monarchie, bol nezvestný od 2. októbra, kedy vstúpil kvôli vybaveniu osobných dokladov na konzulát Saudskej Arábie v Istanbule. Rijád až po 17 dňoch jeho smrť priznal, do tej doby tvrdil, že po vybavení svojej záležitosti z konzulátu v zdraví odišiel.

Zeman pri odchode zo Snemovne, kde prehovoril k rozpočtu na budúci rok, novinárom po niekoľkých odpovediach na otázky povedal, že sa s nimi lúči a že mu priniesli krásnu fotografiu z internetu, na ktorej bol on. „Z tej fotografie vychádza bublina: Mám rád novinárov, možno že ich pozvem na večeru na saudskoarabské veľvyslanectvo. Prajem vám napriek tomu pekný deň,“ dokončil.

Za neprijateľné označili na sociálnych sieťach Zemanove slová jeho dlhoroční kritici. „Nie je to prvýkrát, kedy prezident republiky tak či onak verejne blúzni o likvidácii novinárov. V kontexte so zločinmi sprostých vrážd, ktoré sa každoročne na novinároch páchajú, je to odporné a neprijateľné. Rovnako ako Zeman sám,“ uviedol predseda snemovne klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

Podľa šéfa TOP 09 Jiřího Pospíšila potom „Zemanovi bohužiaľ nie je svätá ani smrť nevinného človeka“. Podpredseda Európskeho parlamentu Pavel Telička (nestranný) výrok označil za bezohľadnú úbohosť a rečnícky sa spýtal, či je to jediná prezidentova reakcia na smrť novinára. Zeman má k médiám dlhodobo kritický vzťah, na adresu novinárov neváhal v minulosti opakovane použiť ostré slová.