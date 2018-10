Polícia evakuovala štúdiá CNN v New Yorku, našla sa podozrivá zásielka

Polícia evakuovala štúdiá CNN v New Yorku.

Polícia evakuovala štúdiá CNN v New Yorku. Autor: Reuters , KEVIN COOMBS

V dôsledku nálezu podozrivej zásielky evakuovali bezpečnostné zložky štúdiá spravodajskej televízie CNN sídliace v mrakodrape Time Warner Center (TWC) v New Yorku. Informovala o tom na svojej webovej stránke televízia Sky News.

Podľa jedného zo zamestnancov CNN, ktorý si neželal byť menovaný, priestory spoločnosti začali prehľadávať policajní pyrotechnici.

Podľa nemenovaného predstaviteľa polície, citovaného televíziou NBC News, je zariadenie nájdené v priestoroch TWC je podobné ako výbušné zariadenia, ktoré sa predtým našli v zásielkach adresovaných bývalým americkým prezidentom Billovi Clintonov a Barackovi Obamovi.

Zdroj z prostredia newyorskej polície uviedol, že zariadenie pozostávajúce z rúrky a drôtov sa našlo v podateľni Time Warner Center.

Okrem redakcií CNN boli evakuované aj ďalšie spoločnosti sídliace v 55-poschodovej budove nachádzajúcej sa na newyorskom Columbus Circle na rohu Central Parku.

Podozrivý balík sa našiel aj v pošte kongresmanky Wassermanovej-Schultzovej

V pošte demokratickej kongresmanky Debbie Wassermanovej-Schultzovej sa v stredu objavil podozrivý balík zaslaný na adresu jej kancelárie v meste Sunrise v americkom štáte Florida. Informovala o tom spravodajská televízia CNN.

Kanceláriu kongresmanky úrady evakuovali. Na mieste, ktorého okolie polícia uzavrela, zasahuje pyrotechnická jednotka, uviedol príslušník floridskej polície Chris Piper.

Zatiaľ nie je jasné, či balík obsahuje podobné výbušné zariadenie, aké doposiaľ neznámy páchateľ alebo páchatelia poslali do sídla bývalého amerického prezidenta Billa Clintona a jeho manželky Hillary v štáte New York, washingtonského sídla bývalého šéfa Bieleho domu Baracka Obamu či štúdií CNN v New Yorku.