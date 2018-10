Conte sa u Putina vyjadril proti sankciám, nehovoril ale o vete

„Pre Taliansko sankcie nikdy neboli cieľom, ale je to nástroj, ktorý je nevyhnutné čo najskôr ponechať za nami, pretože najlepším riešením je dialóg,“ vyhlásil Conte po rokovaní s ruským prezidentom Vladimirom Putinom podľa agentúry RIA Novosti.

Rím podľa agentúry Reuters už dlho volá po uvoľnení sankcií s tým, že postihli talianske firmy obchodujúce s Ruskom. Conte však nepovedal, či je Rím pripravený vetovať ďalšie predĺženie úniových sankcií obmedzujúcich podnikanie s ruským bankovým, finančným a energetickým sektorom. Tie vypršia koncom januára a momentálne sa o ich predĺžení diskutuje v Bruseli.

„Taliansko by rado presvedčilo ďalšie európske krajiny, že jedinou cestou vpred je dialóg,“ povedal Conte.

Taliansko už bojuje so spojencami v EÚ kvôli spochybnenému vládnemu návrhu rozpočtu na budúci rok, ktorý Európska komisia odmietla s tým, že porušuje pravidlá pre rozpočtový deficit.

Finančné trhy tiež na rozpočet reagovali negatívne, pričom výnosy zo štátnych dlhopisov stúpajú na mnohoročné maximum, pretože investori sa obávajú o udržateľnosť talianskeho dlhu, pripomenul Reuters.

Conte však poprel, že by žiadal Rusko, aby kupovalo talianske dlhopisy v záujme upokojenia trhu. „Neprišiel som sem, aby som žiadal Putina o kúpu talianskych cenných papierov cez štátny fond. Keď štátny fond či centrálna banka urobili takéto rozhodnutie, urobili to, pretože je to výhodné a je to dobrý obchod,“ povedal premiér.

Salvini sa v Rusku cíti ako doma

Pred týždňom na obchodnej konferencii v Moskve podpredseda talianskej vlády Matteo Salvini vyhlasoval, že Taliansko nepodporí predĺženie hospodárskych sankcií EÚ proti Rusku. Ani Salvini ale podľa agentúry Reuters výslovne nepovedal, či bude Taliansko pokračovanie sankcií pre rok 2019 vetovať.

Už počas letu do Moskvy podľa spravodajcu denníka Corriere della Sera nešetril Salvini chválou na adresu Ruska. „V Rusku sa cítim ako doma, zatiaľ čo v niektorých krajinách EÚ nie,“ povedal. „Ak politické sily, ktorých som súčasťou, zvíťazia v nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu, vzťahy Ruska a Európy sa zmenia,“ vyhlásil Salvini.