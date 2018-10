V Írsku sa začali prezidentské voľby

Okrem neho sa o prezidentské kreslo uchádzajú europoslankyňa a členka strany Sinn Féin Liadh Ni Riada, senátorka a aktivistka v oblasti duševného zdravia Joan Freeman a podnikatelia Seán Gallagher, Gavin Duffy a Peter Casey.

Voľby prezidenta sú spojené s referendom o zrušení ústavného zákazu rúhania sa, ktoré je v krajine trestné. Zákaz je súčasťou ústavy od roku 1937. V roku 2009 novela zákona stanovila za rúhanie pokuty, ktoré môžu dosiahnuť až 25-tisíc eur. Prieskumy verejnej mienky naznačujú, že voliči budú väčšinou hlasovať za zrušenie tohto deliktu.

Trestné konanie sa v Írsku naposledy v súvislosti s rúhaním konalo v roku 1855. Pre rúhanie sa vyšetrovali aj britského herca a komika Stephena Frya za jeho rozhovor s írskou rozhlasovou a televíznou spoločnosťou RTÉ v roku 2015. Umelec vtedy nazval Boha hlúpym, sebeckým a „celkom jasným maniakom“ v dôsledku čoho na neho niekto podal na polícii sťažnosť. Polícia vyšetrovanie v tejto veci zastavila v roku 2017.

Svoje hlasy vo voľbách a referende už prednostne odovzdali voliči žijúci na ostrovoch pri pobreží Donegal, Mayo a Galway, a to aby sa úrady uistili, že im počasie neznemožní zrátať ich hlasy spolu so zvyškom krajiny. Volebné miestnosti budú otvorené do 22:00 miestneho času. Oficiálne sčítanie hlasov sa začne v sobotu ráno a výsledky by mali byť známe večer.