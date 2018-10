Trump chce zavrieť hranicu s Mexikom a poslať tam stovky vojakov

Americký prezident Donald Trump zvažuje možnosť uzavrieť pred stredoamerickými migrantmi južnú hranicu s Mexikom a neumožniť im požiadať o azyl v Spojených štátoch. Napísal to denník The Washington Post (WP) s odvolaním sa na nemenované zdroje z Trumpovej administratívy. Podľa agentúry AP bude na hranicu vyslaných najmenej 800 vojakov, ktorí ju majú ochrániť pred niekoľkotisícovým zástupom migrantov.

Podľa amerického zákona môžu cudzinci utekajúci pred perzekúciou po vkročení na pôdu Spojených štátov požiadať o azyl. Nariadenie, ktorého vydanie Trump zvažuje, by toto právo pozastavilo a zabránilo by migrantom zo Strednej Ameriky prísť do USA. Trump by podľa WP rozhodnutie zdôvodnil tým, že migranti predstavujú bezpečnostnú hrozbu pre Spojené štáty.

Ak by prezident radikálny krok urobil, pravdepodobne by sa okamžite stretol s negatívnou odozvou amerických súdov, poznamenáva The Washington Post. Americký denník zároveň uvádza, že Trump tému migrácie využíva v rámci kampane pred voľbami do Kongresu, ktoré sa budú konať už za dva týždne. Migrantov pritom Trump vykresľuje ako nebezpečných zločincov a demokratov obviňuje z toho, že ich podporujú.

Minister obrany Jim Mattis sa chystá vydať rozkaz na vyslanie vojakov na hranicu, píše AP. Majú tam doplniť asi 2000 príslušníkov národnej gardy, ktorí už ostrahu južných hraníc posilnili. Spoločne budú poskytovať logistickú a materiálnu pomoc pohraničnej stráži. Vyslanie príslušníkov národnej gardy na hranice je podľa amerických médií bežné, armáda tam ale zvyčajne posielaná nie je. Nepredpokladá sa, že by Pentagon počítal s nasadením ozbrojených hliadok, ktoré by mohli vyvolať nežiaduci incident.

Americké federálne zákony zakazujú využívať bez povolenia Kongresu ozbrojené sily k úlohám, ktoré majú vo vnútri štátu plniť bezpečnostné zložky.

O niekoľkotisícovej skupine ľudí, ktorí pochádzajú najčastejšie z Hondurasu, ale aj z Nikaraguy, Salvádoru alebo Guatemaly a mieria do USA, sa hovorí ako o „karaváne migrantov“. Skupinu teraz tvorí asi 5000 ľudí a mieri z južného Mexika k amerických hraniciam. Ďalších tisíc ľudí sa vydalo na pochod k USA z Guatemaly.

Terajšia karavána vyrazila predminulú sobotu z mesta San Pedro Sula na severe Hondurasu a pôvodne ju tvorilo asi 1300 osôb. Postupne sa k nej pripojili ďalší ľudia, ktorí utekajú pred vysokou kriminalitou a chudobou. Keď skupina cez víkend dorazila na Guatemalsko-mexickú hranicu, bolo v nej asi päť tisíc utečencov. Necelá tisícka z nich pristúpila na „plán bezpečného návratu domov“, na ktorom sa v sobotu dohodli prezidenti Hondurasu a Guatemaly.