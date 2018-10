Merkelová v Prahe rokovala s Babišom, hovorili aj o migrácii

Nemecká kancelárka Angela Merkelová a český premiér Andrej Babiš sa zhodujú v tom, že treba spolupracovať s africkými štátmi pri riešení problému migrácie do Európy. Podľa nich je potrebné, aby africké krajiny hospodársky podporovali, aby miestni ľudia mali perspektívu a neodchádzali. Babiš a Merkelová to povedali pred novinármi po dnešnom rokovaní v Kramářovej vile v Prahe, ktoré sa uskutočnilo pri príležitosti stého výročia založenia Československa.

„V mnohých oblastiach migračnej politiky máme rovnaký názor, najmä pokiaľ ide o otázky dohôd medzi Európskou úniou a ďalšími štátmi,“ povedala Merkelová. Podľa nej funguje dohoda medzi EÚ a Tureckom o vracaní migrantov a môže sa stať vzorom i pre ďalšie krajiny. Bude treba mať ale na zreteli rôzne špecifiká týchto štátov.

„Máme na to rovnaký názor, že musíme spolupracovať s africkými štátmi, hlavne po ekonomickej stránke, aby sa im lepšie darilo,“ povedal Babiš. „My to spolu konzultujeme a myslím si, že máme rovnaký názor, ako riešiť systémovo nezákonnú migráciu,“ dodal. V polovici novembra sa chce Babiš zúčastniť konferencie na Sicílii, ktorá by sa mala zaoberať možnosťou spolupráce medzi EÚ a Afrikou s ohľadom na riešenie migračnej problematiky.

„Máme rovnaké presvedčenie o tom, že musíme dosiahnuť win-win situáciu, kedy bude možný hospodársky rozvoj afrických štátov, a tým sa vytvorí dôvod pre to, aby mladí ľudia mali perspektívu v týchto krajinách a nemuseli ich úplne opustiť,“ uviedla Merkelová. O kvótách na rozdelenie migrantov, ktoré v minulosti Nemecko podporovalo a Česko proti nim vždy vystupovalo, ani jeden z politikov nehovoril.

Merkelová prišla do Prahy pri príležitosti 100. výročia založenia Československa, s Babišom rokovala zhruba štvrť hodiny v Kramářovej vile, ktorú nechal postaviť prvý československý premiér Karel Kramář. Nemecká kancelárka pri tejto príležitosti zagratulovala Čechom k výročiu a vyjadrila potešenie z toho, že obe krajiny spája priateľstvo a dobré hospodárske vzťahy, hoci ich minulosť bola zložitá. Vyjadrila zároveň poľutovanie nad zločinmi nemeckého nacistického režimu.

Babiš sa s nemeckou kancelárkou naposledy stretol v septembri počas návštevy Berlína. Merkelová bola naposledy v ČR v roku 2016, keď sa zišla s vtedajším premiérom Bohuslavom Sobotkom a prezidentom Milošom Zemanom. V piatok večer príde do Prahy aj francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý pred návštevou českej metropoly zavítal do Bratislavy.