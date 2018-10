Na Floride zadržali podozrivého z atentátov, je to bývalý striptér a obdivovateľ Trumpa

„Ďakujem policajtom za rýchlu a výbornú prácu,“ reagoval prezident Donald Trump na zadržanie muža, ktorý ako sa zistilo je stúpencom republikánov a už v minulosti mal problémy zo zákonom vrátane hrozby v podobe výroby bomby. Policajtom sa podarilo nájsť stopu k podozrivému na základe DNA.

Sayoc čelí obvineniam z piatich federálnych zločinov vrátane „zasielania výbušnín poštou“, za čo mu hrozí 58 rokov väzenia. Podľa úradov zasielal v obálkach podomácky zhotovené rúrkové bomby prominentným kritikom prezidenta Donalda Trumpa.

Zmätený muž?

Jeho bývalý právnik, Ronald Lowy, ktorý ho zastupoval pred súdom v prípade z roku 2002, keď ho stíhali za vyhrážky bombovým útokom, opísal Sayoca ako „zmäteného muža“. Podľa právnika mal problémy ovládať svoje emócie.

Lenny Altieri, Sayocov bratranec, použil ešte silnejšie slová. „On je šialenec, viem to,“ Altieri povedal agentúre AP. „Je samotár.“ Tiež potvrdil, že Sayoc pracoval v minulosti ako striptér.

Sayoc je aktívny podporovateľ Trumpa a na Twitteri a Facebooku zverejňoval videá, ktoré si nakrúcal na Trumpových mítingoch. Jeho príspevky na sociálnych sietiach vyzdvihovali amerického prezidenta a nevyberane útočili na demokratov, uvádza AP.

Sayoc sa v roku 2002 vyhrážal zástupcovi energetickej spoločnosti bombovým útokom po tom, čo mu chceli odpojiť elektrinu. V telefóne zamestnancovi oznámil, že odpáli firemné priestory výbušninou a „bude to horšie než 11. september“.

V roku 2014 ho odsúdili za krádež a v roku 2013 za napadnutie a ublíženie na zdraví. V roku 2004 čelil obvineniam za nezákonnú držbu syntetických anabolických steroidov, ktoré používal na rozvoj svalovej hmoty.

Pátranie po poštových bombách

Americkí policajní pyrotechnici sústredili na prehliadku budovy v meste Opa-locka blízko Miami na Floride, v ktorej sa triedi pošta. Je dôvodné podozrenie, že práve odtiaľ pochádzajú viaceré poštové zásielky s náložami, ktorých adresátmi bolo do piatka už jedenásť popredných predstaviteľov a stúpencov opozičnej Demokratickej strany. Jedna zásielka sa pre chybnú adresu vrátila na poštové oddelenie. Pyrotechnici kontrolovali aj dva poštové úrady v štáte Delaware – v mestách New Castle a Wilmington, aby analyzovali ďalšie dva podozrivé balíky. A nie je to konečný počet podozrivých zásielok.

Obálka obsahujúca nálož adresovaná bývalému šéfovi CIA Johnovi Brennanovi. Autor: SITA/AP

Podľa piatkovej informácie spravodajskej televízie Sky News FBI už preveruje v poradí jedenásty balík adresovaný demokratickému senátorovi Corymu Bookerovi v štáte Florida. CNN zase potvrdila, že polícia v New Yorku zachytila v mestskom obvode Manhattan ďalšiu podozrivú zásielku, tentoraz určenú bývalému šéfovi amerických tajných služieb Jamesovi Clapperovi. Ak sa potvrdí podozrenie, tak to bude už dvanásta "poštová bomba“.

Falošné bomby

„Žiadna nálož neexplodovala a neboli ani vyrobené tak, aby ich pri otvorení adresát aktivizoval,“ zopakoval v piatkovom vydaní aj denník The New York Times. Mohlo by to teda naznačovať, že zásielky mali vyvolať strach. Potvrdzovali by to aj slová Anthonyho Maya, bývalého odborníka na bomby, ktorý pracoval pre vládu USA.

„Zásielky obsahovali iba jednu súpravu batérií, čo je málo na aktivizáciu nálože,“ upozornil odborník. A William Sweeney, poradca šéfa FBI, zase informoval, že napríklad biely prášok v zásielke určenej newyorskej pobočke spravodajskej stanice CNN „nepredstavuje biologické nebezpečenstvo“.

Časovaná bomba pred voľbami

Nie je však vylúčené, že škandál s „poštovými náložami“, aj keď všetky obsahovali skutočnú trhavinu, je časovanou bombou pred voľbami, ktoré sa v USA konajú o necelé dva týždne. Ako informoval denník The Washington Post, kauza sa stala hitom na sociálnych sieťach. Objavili sa v nich „antisemitské útoky a mimoriadne vulgárne výpady proti demokratickým politikom“. Aj to svedčí o veľmi polarizovanej americkej spoločnosti, v ktorej mnohí charakterizujú zásielky ako „sprisahanie zosnované demokratmi s cieľom podkopať vec republikánov“.

Spomínané voľby do Kongresu sú mimoriadne stredobodom pozornosti, pretože nie je vylúčené víťazstvo demokratov v boji o kreslá v Snemovni reprezentantov. Výrazne by to totiž skomplikovalo realizáciu prezidentových plánov. Neprekvapuje preto, že Trump opakovane charakterizuje politických súperov ako „zločincov“ a vyjadruje obavy, že "ak ovládnu Kongres, tak zničia krajinu“. Jeho nekompromisný postoj k politickým odporcom však sotva zmení vyjadrenie prednesené jeho hovorkyňou Sarah Sandersovou. Podľa neho „snahy o útoky trhavinou sú odsúdeniahodnými a zbabelými pokusmi, ktoré nemožno tolerovať“.

Mnohí, nielen novinári, však v súvislosti s rozoslanými „poštovými bombami“ opakovane zdôrazňujú, že adresáti zásielok sú často cieľom kritiky prezidenta Donalda Trumpa. „Prezident a Biely dom priveľmi útočia na novinárov a neuvedomujú si, čo to môže spôsobiť,“ upozornil aj Jeff Zucker, šéf spravodajskej televízie CNN.