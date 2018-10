Španieli zachránili vyše 500 migrantov, jedno dieťa zomrelo

Príslušníci záchrannej služby vytiahli v sobotu z potápajúceho sa gumeného člna 56 migrantov, ktorých spozorovali východne od Gibraltárskeho prielivu. Záchranári zachránili 55 mužov, žien a detí, ale jedno dieťa sa im na mieste nepodarilo oživiť.

V sobotu španielska námorná záchranná služba zachránila 520 ľudí, ktorí sa snažili na člnoch preplávať z Afriky do Európy cez Stredozemné more. Ďalšia loď so 70 migrantmi dorazila ku Kanárskym ostrovom v Atlantickom oceáne.

Španielsko tento rok zaznamenalo prudký nárast počtu migrantov. Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) v utorok uviedla, že tento rok prišlo do Španielska západnou stredomorskou trasou vyše 45 000 mužov, žien a detí.

Organizácia Spojených národov oznámila, že pri pokuse dostať sa do Európy po mori zahynulo v roku 2018 už vyše 1960 migrantov.