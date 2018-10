Pravicový teror v USA. Môže za to aj Trump?

Amerika krváca. Krajne pravicoví extrémisti majú za posledný týždeň na svedomí 13 obetí. Nakoľko je to aj zodpovednosť republikánskeho prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorý sa nedávno označil za nacionalistu, šíri konšpiračné teórie a pravidelne straší a klame o imigrantoch?

Jedenásť ľudí zabil a šesť zranil v synagóge v Pittsburghu pravicový terorista Robert Bowers, ktorého obvinili z 29 federálnych zločinov. Sobotňajšie krviprelievanie je najhorší protižidovský masaker v histórii USA.

Spojila ich migrácia

Bowers na sociálnych médiách písal rasistické príspevky o cudzincoch a židovskej organizácii HIAS – Hebrejskej spoločnosti pre pomoc imigrantom. "Nemôžem sa dívať na to, ako zabíjajú mojich ľudí,“ vyhlásil terorista na internete pred masakrou.

Americký prezident Donald Trump vraždenie odsúdil. Podľa neho je Bowers maniak, ktorý si zaslúži trest smrti. "Je hanba vidieť, že niečo také sa deje mnoho rokov zas a znovu,“ povedal šéf Bieleho domu.

Trump však zároveň uviedol, že Bowersovo vyčíňanie nemá nič spoločné s tým, ako ľahko sa dá získať v USA zbraň. V synagóge vraj mala byť ozbrojená stráž. Extrémista bol ozbrojený pištoľami a poloautomatickou puškou AR-15, ktorú v minulosti použili viacerí páchatelia pri masových streľbách.

Bowers nemá rád Trumpa. Podľa jeho vyjadrení na internete ho pokladá za nastrčenú figúrku Židov, ktorá sa len tvári, že ju zaujíma Amerika. Na druhej strane sa Bowers zaoberá témou niekoľkotisíc imigrantov zo Strednej Ameriky, ktorí cez Mexiku práve smerujú k hraniciam USA, kde by chceli požiadať o azyl. Podľa extrémistu sú hrozbou pre Spojené štáty a rovnako to vidí Trump. Prezident dokonca bez akýchkoľvek dôkazov naznačil, že medzi imigrantmi sú teroristi z Blízkeho východu.

Témou prisťahovalcov šéf Bieleho domu láka svojich stúpencov ku kongresovým voľbám, ktoré sa konajú už 6. novembra. Američania si vyberú novú Snemovňu reprezentantov a tretinu Senátu. Podľa prieskumov by opoziční demokrati mohli ovládnuť dolnú komoru Kongresu. Senát však asi zostane v rukách republikánov.

Ďalšie zločiny

Svedkom ďalších rasistických vrážd bol minulý týždeň v stredu štát Kentucky. Gregory Bush tam zastrelil dvoch černochov. Ešte predtým sa podľa polície pokúšal dostať do kostola, do ktorého chodia prevažne Afroameričania, ale nepodarilo sa mu to. Podľa jedného svedka Bush povedal, že nebude strieľať na bielych Američanov, lebo bieli nezabíjajú bielych.

Zároveň USA minulý týždeň vystrašila séria listových bômb adresovaných prominentným demokratických politikom a osobnostiam verejného života. Medzi adresátmi bol bývalý prezident Barack Obama a jeho viceprezident Joe Biden, exšéfka americkej diplomacie Hillary Clintonová, ale aj herec Robert De Niro či miliardár a filantrop George Soros.

V súvislosti so zásielkami zatkla v piatok polícia na Floride Cesara Sayoca. Muž je veľký fanúšik Trumpa. Sayocova dodávka bol polepená heslami z kampane celebritného miliardára, ale aj obrázkami jeho kritikov v hľadáčiku ostreľovacej pušky. Média označujú páchateľa prezývkou MAGABomber podľa Trumpovho hesla Make America Great Again (Urobiť Ameriku opäť veľkou).

Kým za posledné roky sa pozornosť verejnosti sústredila na islamistický teror, pravicoví extrémisti naberali na sile. Podľa Globálnej databázy terorizmu na Marylandskej univerzite si vlani v USA pripísali moslimskí džihádisti na konto sedem útokov. Pravicoví extrémisti však až 37 a ľavicoví 11. Ďalších desať útokov nemalo jednoznačne ideologicky zameraného páchateľa.

Kritici sú nepriatelia

Trump však pokračuje v tvrdej rétorike proti každému, koho pokladá za kritika. Médiá sú vraj voči nemu neférové, správajú sa ako nepriatelia ľudu a problémom sú globalisti. Po masakre v Pittsburghu sa Trump vrátil k volebnej kampani. Dokonca verejne žartoval, že nemá v poriadku vlasy, lebo pre streľbu musel mať príhovor vonku na daždi.

"Vieme, že Američania sú hlboko rozdelení. Prezident Trump má príležitosť, aby sa správal ako dospelý a mal by viac rozmýšľať nad tým, čo hovorí. Ale to sa nestane. Bude naďalej urážať a svojich kritikov označovať za nepriateľov,“ reagoval pre Pravdu John Pitney, politológ z Claremont McKenna College v Kalifornii.