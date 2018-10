Kohlovo dievča, pastorova dcéra, vyštudovaná fyzička: Merkelová vedie Nemecko 13 rokov

Merkelová už roky patrí medzi najobľúbenejších a najdôveryhodnejších nemeckých politikov a jej vládu majú Nemci spojenú s érou hospodárskej stability a prosperity. Navyše je jednou z najdôležitejších osôb v krajinách Európskej únie a jej pozícia ešte posilnila po britskom hlasovaní o odchode z dvadsaťosmičky. V poslednej dobe však jej rolu značne pošramotila migračná kríza.

Zvládneme to!

Ešte v auguste 2015 bola podľa prieskumov obľúbená u 67 percent Nemcov. Potom však prišla jej veta „Zvládneme to!“ („Wir schaffen das!“), ktorou najmocnejšia žena Európy reagovala na nebývalý príliv utečencov do Nemecka, a jej podpora začala klesať. Pre migračnú krízu sa dostávala Merkelová do sporu aj so sesterskou CSU a s jej šéfom Horstom Seehoferom. Ich letný spor dokonca ohrozoval samotnú existenciu vlády veľkej koalície CDU/CSU a SPD. Kabinetu tiež neprospela kauza okolo šéfa civilnej kontrarozviedky Hansa-Georga Maassena, ktorý musel funkciu opustiť po tom, čo po vražde Nemca v Chemnitzi, z ktorej boli podozriví traja prisťahovalci, spochybnil informácie, že v meste sa okrem následných demonštrácií odohral aj útok na cudzincov.

Časopis Time zvolil nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú za osobnosť roka 2015. Chválil ju za jej vodcovstvo vo všetkom, od sýrskych utečencov až po grécku krízu. Autor: SITA/AP

Vážny problém pre CDU a Merkelovú znamenali už minuloročné parlamentné voľby, v ktorých jej konzervatívna únia CDU/CSU zaznamenala najhorší výsledok od roku 1949. Po voľbách sa Merkelová usilovala o vznik doteraz nevyskúšanej koalície so slobodnými demokratmi (FDP) a Zelenými. Po krachu rokovaní však s ťažkosťami vytvorila veľkú koalíciu s SPD, už tretiu za posledné štyri volebné obdobia. Merkelová podľa vlastných slov musela urobiť „bolestné ústupky“ voči SPD, odmietla však tvrdenie, že by oslabili jej pozíciu v strane. V nedeľu CDU výrazne stratila vo voľbách v Hesensku, kde má strana najhorší výsledok od roku 1966.

Kohlovo dievča

Politička prezývaná kedysi „Kohlovo dievča“ stúpala od začiatku 90. rokov po straníckom rebríčku a na jeseň 1998 sa vyšvihla do pozície generálnej tajomníčky strany. Na jar 2000 sa stala predsedníčkou CDU, ktorá v tom čase čelila afére okolo tajných kont niektorých predstaviteľov a voľba neopozeranej tváre mala symbolizovať „nový začiatok“. V roku 2002 však ešte musela prenechať miesto volebného lídra Edmundovi Stoiberovi z CSU.

Apríl 1991: nemecký kancelár Helmut Kohl stojí nad vtedy 36-ročnou ministerkou Angelou Merkelovou. Autor: SITA/AP, FRITZ REISS

O tri roky neskôr už konzervatívci svoju predsedníčku postavili ako vyzývateľku sociálnodemokra­tického kancelára Gerharda Schrödera. Voľby sa skončili patom, Merkelovej sa však podarilo dohodnúť s SPD na vytvorení veľkej koalície, do ktorej čela zasadla. Z úradu kancelárky ju SPD nedokázala zosadiť ani vo voľbách v septembri 2009, keď Merkelová do koalície vzala liberálov z FDP, s ktorými absolvovala svoje druhé funkčné obdobie. Tretie voľby na čele CDU vyhrala jasne v septembri 2013, a v decembri sa potom opäť ujala vedenia veľkej koalície.

Dcéra pastora

Merkelová, za slobodna Kasnerová, sa narodila 17. júla 1954 v Hamburgu. Detstvo však dcéra pastora prežila vo východonemeckom Templine a fyziku vyštudovala na univerzite v Lipsku. Po vysokej škole pôsobila niekoľko rokov v inštitúte fyzikálnej chémie vo východoberlínskej akadémii vied. Ako vedkyňa sa v 80. rokoch dostala do Prahy a naučila sa aj pár českých slov.

Na jeseň 1989 sa zapojila do činnosti opozičného Demokratického hnutia a v nasledujúcom roku bola niekoľko mesiacov zástupkyňou hovorcu poslednej východonemeckej vlády. V decembri 1990 ju zvolili do parlamentu za CDU, v rokoch 1991 až 1994 bola spolkovou ministerkou pre záležitosti žien a mládeže, medzi rokmi 1994 a 1998 potom spolkovou ministerkou životného prostredia.

Futbalová fanynka Merkelová je druhýkrát vydatá, je bezdetná. S prvým manželom Ulrichom Merkelom sa rozviedla začiatkom 80. rokov. V roku 1998 si vzala profesora chémie Joachima Sauera.