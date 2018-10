V radoch Islamského štátu vraj pôsobí približne 5000 Rusov

V radoch teroristickej organizácie Islamský štát (IS) pôsobí v zahraničí zhruba 5000 Rusov. Na medzinárodnej konferencii o boji proti antisemitizmu, rasizmu a xenofóbii to povedal zástupca ruského ministerstva vnútra Vladimir Makarov. Moskva ich pohyb a prípadný návrat do vlasti podľa neho sleduje.