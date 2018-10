Chášakdžího snúbenica kritizovala Trumpa

Snúbenica zavraždeného novinára Džamála Chášakdžího kritizovala v pondelok v Londýne na spomienkovej akcii postoj Bieleho domu v tejto kauze a zdôraznila, že by vidina peňazí nemala zastrieť morálne hodnoty, informuje turecký denník Daily Sabah. Chášakdží 2. októbra šiel na saudskoarabský konzulát v Istanbule vybaviť doklady na svadbu, budovu už ale neopustil. Rijád až dva týždne po novinárovom zmiznutí priznal, že kritik saudského korunného princa bol zavraždený.

Chášakdžího snúbenica Hatice Cengizová v Londýne prehovorila na akcii, ktorá sa konala na uctenie si pamiatky zabitého novinára. Za vraždu Chášakdžího je podľa nej zodpovedná Saudská Arábia, a preto kráľovstvo musí zverejniť ďalšie podrobnosti o zločine a predviesť vinníkov pred spravodlivosť. Zdôraznila, že je veľmi vďačná za solidaritu ľudí po celom svete, zároveň je ale „sklamaná postojmi vedenia v mnohých krajinách, najmä Spojených štátov“. Následne vyzvala amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby nedovolil zastrieť pravdu o vražde Chášakdžího. „Nedopusťme, aby peniaze pošpinili naše svedomie a nerobme kompromisy, pokiaľ ide o morálne hodnoty,“ povedala.

Generálny prokurátor Saudskej Arábie v utorok v rámci vyšetrovania vraždy novinára Chášakdžího navštívil hlavný súd v Istanbule, kde sa druhýkrát stretol so svojím istanbulským náprotivkom, informuje televízna stanica NTV. Potom navštívil konzulát Saudskej Arábie, píše agentúra Reuters. Prokurátor Saudskej Arábie do Istanbulu priletel v nedeľu a so svojím istanbulským náprotivkom rokoval už v pondelok.

Chášakdží, ktorý písal pre americký denník The Washington Post a bol kritikom saudského korunného princa Muhammada bin Salmána, bol zavraždený zrejme 2. októbra. Doteraz sa ale nenašlo telo a nevie sa ani, kto dal na vraždu príkaz. Rijád niekoľkokrát zmenil svoju verziu prípadu. Najprv tvrdil, že Chášukdží z úradu v zdraví odišiel, neskôr ale priznal, že prišiel o život, údajne nešťastnou náhodou pri bitke. Nakoniec saudskoarabskí predstavitelia pripustili, že išlo o vraždu a dokonca o vopred naplánovaný čin, popierajú však, že by k nemu dalo pokyn najvyššie vedenie krajiny. Podľa Turecka bolo na konzuláte prítomné 15-členné komando, ktoré zrejme novinára zabilo. Jeho členovia sa vrátili do Saudskej Arábie, ktorá oznámila, že zatkla 18 ľudí podozrivých z činu. Ankara od začiatku hovorí o vražde a chce, aby zadržané komando bolo vydané tureckej justícii.

Trump sa spočiatku k celej kauze vyjadroval skôr zdržanlivo, neskôr označil zabitie novinára za „jednu z najhorších kamufláží v dejinách“. Následne USA oznámili, že odoberú víza niektorým saudským predstaviteľom obvineným z účasti na vražde novinára. Odvetné opatrenia by však podľa Trumpa nemali zahŕňať zrušenie predaja amerických zbraní Rijádu.