Francove pozostatky zrejme nebudú pochované v madridskej katedrále

Pozostatky diktátora Francisca Franca zrejme nebudú po ich exhumácii z pamätníka v Údolí padlých pochované v katedrále Panny Márie Almudenskej v centre Madridu, ako si to želá Francova rodina. Povedala to v utorok novinárom podpredsedníčka vlády Carmen Calvová s tým, že sa na tom zhodla v pondelok vo Vatikáne so štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom. Podľa Calvovej má totiž vláda zo zákona povinnosť zabrániť oslavovaniu frankistickej diktatúry.

Calvová novinárom v Madride povedala, že sa s Parolinom dohodli, že cirkev a vláda sa budú snažiť nájsť riešenie situácie a že pozostatky Franca, keď budú exhumované, nebudú môcť byť pochované v madridskej katedrále. Podľa vicepremiérky by mal byť Franco pochovaný na „dôstojnom mieste“, ale nie na takom, ktoré by sa mohlo stať pútnickým miestom a priestorom pre manifestácie na podporu frankizmu.

Podpredsedníčka španielskej vlády tiež podľa denníka El País uviedla, že má tiež podporu madridského arcibiskupa Carlosa Osora. Ten jej vraj už skôr povedal, že sa mu tiež nezdá ako dobrý nápad pochovať pozostatky v katedrále v centre Madridu. Začiatkom tohto mesiaca pritom Osoro médiám povedal, že s tým nemá problém a že Cirkev vždy dokázala prijať každého.

Generál Franco, ktorý stál na čele Španielska od roku 1938 do svojej smrti v roku 1975, je v Údolí padlých neďaleko Madridu pochovaný spolu s 34-tisíc obeťami z oboch táborov španielskej občianskej vojny. Vojnu, v ktorej za tri roky zomrelo pol milióna ľudí, rozpútal v roku 1936 Franco pučom proti vtedajšej vláde. Mnohí považujú za nedôstojné, aby bol Franco pochovaný vedľa svojich obetí.

Exhumáciu Francových pozostatkov schválila španielska socialistická vláda tento rok v auguste necelé tri mesiace po svojom nástupe do úradu a v septembri exhumáciu potvrdil parlament. Vláda v auguste po schválení príslušného dekrétu tvrdila, že predpokladá exhumáciu do konca tohto roka. Uskutočniť by sa mala najneskôr do budúceho augusta, dokedy platí daný dekrét.

Francova rodina, ktorá s exhumáciou nesúhlasí, ale nemôže jej podľa miestnych médií legálnou cestou zabrániť, dostala možnosť zvoliť si miesto pre pochovanie svojho slávneho príbuzného. Vybrala si katedrálu Panny Márie Almudenskej v centre Madridu, kde má rodina zaplatenú hrobku. V nej bola napríklad vlani pochovaná Francova dcéra Carmen. Ďalšiu hrobku má Francova rodina na cintoríne v štvrti El Pardo na okraji Madridu, kde je pochovaná Francova manželka.

Proti pochovaniu pozostatkov v katedrále v centre Madridu demonštrovalo minulý týždeň pri katedrále niekoľko tisíc ľudí. Franco má ale v krajine stále aj mnoho priaznivcov, ktorí ho obdivujú okrem iného ako obrancu katolíckej viery proti komunistom či za to, že ušetril krajinu bojov v druhej svetovej vojne.