Trump chce zablokovať získanie občianstva cudzincom narodeným v USA

Republikánsky šéf Snemovne reprezentantov Paul Ryan v nezvyčajne odmietavej reakcii ale povedal, že Trump túto možnosť nemá.

Ak sa Trump rozhodne zásadu známu ako ius soli ukončiť, bude to podľa Axios najdramatickejší prezidentov krok v rámci jeho ťaženia proti nelegálnej migrácii. Portál tiež poznamenal, že v takom prípade možno s istotou očakávať, že sa o ústavnosť dekrétu pred americkými súdmi odohrá právna bitka.

Ak v USA cudzinci vrátane migrantov, ktorí do krajiny vstúpili nelegálne, privedú na svet dieťa, stáva sa ich potomok občanom Spojených štátov. Túto prax migranti často zneužívajú, hoci rodičia nemajú automaticky nárok na americké občianstvo. Migranti bez dokladov, ktorí v USA privedú na svet dieťa, ale následne často úspešne dosiahnu možnosť v krajine zostať, aby sa o svojho maloletého potomka, občana USA, mohli starať. O takýchto deťoch migrantov sa potom v USA hovorí ako o kotvách.

„Sme jedinou krajinou na svete, kam nejaký človek príde, má dieťa a to dieťa je so všetkými výhodami občanom Spojených štátov,“ povedal Trump v relácii, ktorú HBO bude vysielať v nedeľu. „Je to smiešne. Je to smiešne. Toto musí skončiť,“ dodal s odkazom na 14. dodatok. V ňom sa hovorí, že všetky osoby narodené alebo naturalizované v Spojených štátoch a podriadené ich jurisdikcii sú občanmi Spojených štátov.

Médiá však upozorňujú, že podobnú zásadu ius soli uplatňujú vyše tri desiatky krajín, predovšetkým v Latinskej Amerike. Ďalšie desiatky krajín ju potom uznávajú v obmedzenej miere, vyžadujú napríklad legálny pobyt rodičov v krajine či to, aby sa jeden z rodičov v danom štáte takisto narodil.

„Hovoria, že to môžem urobiť len exekutívnym nariadením,“ povedal Trump o radách právnikov a poradcov Bieleho domu. K úvahám o blokácii dodal, že všetko je v stave vývoja, ale že sa tak stane.

Republikánsky predseda Snemovne reprezentantov Paul Ryan s Trumpovým názorom nesúhlasí. „To zjavne nie je možné. Nemôžete ukončiť získavanie občianstva po narodení v USA prezidentským výnosom,“ povedal Ryan, ktorý sa proti prezidentovi zriedkakedy stavia podobne jednoznačne.

Podľa viceprezidenta Mika Pencea je Trumpov plánovaný krok súčasťou snahy o širšiu revíziu zákonov, ktoré Biely dom vníma ako príliš ústretové k migrantom. Pence v rozhovore pre denník Politico podotkol, že kľúčový je v prípade 14. dodatku názor najvyššieho súdu, ktorý v tejto veci doteraz nikdy nerozhodoval.

Axios uviedol, že len málo odborníkov na prisťahovalectvo a ústavu sa domnieva, že je v prezidentovej právomoci zmeniť zásadu udeľovania amerického občianstva narodením. Zostrenou protiimigračnou rétorikou pred novembrovými kongresovými voľbami chce Trump podľa AP vyburcovať priaznivcov, aby dali hlas republikánom, a tak pomohli udržať republikánsku kontrolu v Kongrese.

Expert na ústavné právo John Eastman poznamenal, že 14. dodatok na deti migrantov bez dokladov nebol vôbec uplatňovaný až do 60. rokov 20. storočia. Spomínaný dodatok z roku 1868 sa nevenuje len otázke občianstva, ale v ďalších oddieloch tiež výsadám a právam občanov USA, rozdeleniu mandátov v Snemovni reprezentantov či záväznosti amerického štátneho dlhu.

Podľa amerického inštitútu Pew Research Center sa najviac detí imigrantom bez dokladov narodilo v USA v rokoch 2006 a 2007. Išlo o 370-tisíc detí, čo bolo deväť percent všetkých pôrodov v USA. Odvtedy ich počet klesá, v roku 2014 ich bolo 275-tisíc, čo bolo sedem percent v rámci detí narodených v USA.