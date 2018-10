Britské letectvo opäť vyslalo stíhačky kvôli ruským bombardérom

Dvojica stíhačiek Typhoon v stredu dopoludnia vzlietla zo základne britského letectva na severe Škótska pre prítomnosť ruských bombardérov pri vzdušnom priestore Británie. Napísal to web bulvárneho denníka Daily Mirror. Agentúra Reuters okolo 15:00 s odkazom na zdroj v britskej armáde uviedla, že stíhačky už sa vrátili na základňu v Lossiemouth, do kontaktu s ruskými lietadlami sa vraj nedostali.

Podobné udalosti sú v posledných rokoch pomerne časté. Napríklad 20. septembra boli britské stíhačky zo Škótska vyslané nad Severné more pre prelet stroja považovaného za ruské bojové lietadlo, napísal server Mirror. Proti hroziacemu narušeniu britského vzdušného priestoru zasahovalo kráľovské letectvo tiež tento rok v januári a vlani v máji.

„Stíhačky Typhoon boli náhlivo vyslané ako preventívne opatrenie proti potenciálnemu narušeniu oblasti britského záujmu jedným alebo viacerými neidentifikovanými lietadlami,“ uviedol k incidentu hovorca britského ministerstva obrany. „V žiadnom momente nebol britský vzdušný priestor ohrozený,“ dodal.

Podľa webu Mirror sa lietadlá Typhoon z Lossiemouth okolo 11:00 miestneho času (12:00 SEČ) vydali do oblasti južne od súostrovia Shetlandy. Ruské ministerstvo obrany údajne predtým potvrdilo, že dva ruské stroje vykonávajú let nad Nórskym morom, ktorý má zabrať asi desať hodín. „Akcia sa koná v prísnom súlade s medzinárodnými pravidlami ohľadom využívania vzdušného priestoru a bez narušovania hraníc iných krajín,“ uviedlo ministerstvo.

Rusko plánuje od štvrtka do soboty v medzinárodných vodách západne od Nórska testovať raketové systémy. V Nórsku, v severnom Atlantiku a v Baltskom mori sa pri tom už od minulého štvrtka koná masívne vojenské cvičenie Severoatlantickej aliancie, ktoré potrvá až do budúcej stredy. 10-tisíc vozidiel, 250 lietadiel a 65 lodí je zapojených do hypotetického scenára potlačenia invázie „fiktívneho agresora“, uviedla agentúra AP. Moskva, ktorú NATO prizvalo k monitorovaniu operácie Trident Juncture, označila cvičenie v blízkosti svojho územia za provokatívne.