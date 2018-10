Kompromisné riešenie okolo Kosova je podľa Vučića veľmi ďaleko

Do kompromisného riešenia vzťahov medzi Srbskom a Kosovom je podľa srbského prezidenta Aleksandara Vučića "veľmi, veľmi ďaleko". Belehradská televízna stanica B92 informovala, že Vučić tak reagoval na správy, že na riešení problému Kosova sa dohodli ruský minister zahraničia Sergej Lavrov a poradca amerického prezidenta John Bolton.

Srbský prezident podľa webu B92 „dostal od Lavrova odkaz“ ohľadom tejto veci a na základe toho tieto špekulácie rozhodne dementoval. Dodal pritom, že šéf ruskej diplomacie a bezpečnostný poradca Bieleho domu o Kosove hovorili vôbec prvýkrát.

„Opakujem vám: nech niekto dohaduje čokoľvek, musí sa dohodnúť so Srbskom. A my sme ďaleko, veľmi, veľmi ďaleko od akéhokoľvek kompromisného riešenia,“ vyhlásil Vučić. Poznamenal tiež, že o žiadnych detailoch svojho návrhu riešenia kosovskej otázky nehovoril, pretože „nemá nič, čo by niekto prijal“.

Prezident tiež vyjadril znepokojenie nad správami, že sa parlament v Prištine chystá koncom novembra schváliť zákon o premene Kosovských bezpečnostných síl (KSF) na pravidelnú armádu. Tento krok, ktorý by nepochybne zvýšil aj tak veľké napätie medzi Prištinou a Belehradom, chcelo vedenie Kosova presadiť už skôr, ale kvôli negatívnej reakcii predovšetkým USA a Európskej únie od neho ustúpilo.

Srbské médiá si pozorne všímajú stredajšie mimoriadne zasadnutie kosovského parlamentu. Poslanci na ňom diskutujú o dialógu so Srbskom a o zákaze „úpravy hranice“ či výmeny územia, o ktorých hovorili prezidenti Vučić a Hashim Thaçi ako o možnej kompromisnej ceste k normalizácii vzťahov.

V tejto súvislosti médiá okrem iného uvádzajú, že predseda parlamentu Kadri Veseli na úvod zasadnutia označil Srbsko za nepriateľa. „Máme jedného nepriateľa, a to je Srbsko, a len jedného prezidenta, ktorý je proti nezávislosti Kosova, a to je srbský prezident Aleksandar Vučić,“ citovala Veseliho agentúra Beta.